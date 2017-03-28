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    На Австралию обрушился мощнейший циклон, есть жертвы

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    По данным метеорологов, шторм может стать худшим с 2011 года, когда стране угрожал тропический циклон "Яси". "Дебби" присвоена вторая категория, на данный момент известно об одном погибшем.
    Циклон Дебби в Австралии
    Twitter China Xinhua News‏

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. На северо-восточный штат Австралии Квинсленд обрушился мощный циклон, сообщает метеорологическое бюро Австралии.

    Ранее метеорологическое бюро предупредило, что шторм может стать худшим с 2011 года, когда стране угрожал тропический циклон "Яси". Бюро присвоило шторму вторую категорию. Сильнее всего стихия может ударить по городу Маккай. В результате приближающегося циклона уже погиб один человек, более 30 тысячам было сказано покинуть свои дома, работа международного аэропорта Таунсвилл приостановлена.

    Австралийские метеорологи присвоили циклону четвертую (из пяти — ред.) категорию, скорость порывов ветра составляет 260 километров в час.

    Ранее сообщалось, что мощный циклон накрыл побережье Индии.

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