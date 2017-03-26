Пономарев: Луценко подставил Вороненкова, сообщив о его роли в деле Януковича

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Заявление генпрокурора Украины Юрия Луценко о роли в деле о госизмене Виктора Януковича погибшего в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова не было с ним согласовано, сообщил бывший российский парламентарий Илья Пономарев в интервью "Новой газете".

"Утечка через генпрокурора Луценко не была запланирована, и для Дениса это было шоком и неожиданностью. Военные прокуроры предполагали, что про Вороненкова станет известно уже на процессе, когда там объявят его показания. Они с Машей рассчитывали за это время прикрыть все хвосты в России. Продажа квартиры, у него оставался сын в суворовском училище, у Маши были дела" — заявил российский экс-депутат.

По словам Пономарева, самыми большими союзниками Вороненкова в Украине был главный военный прокурор Анатолий Матиос и главный следователь по делу Януковича Руслан Кравченко.

"Матиос реально очень переживал, ходил вплоть до президента и ходатайствовал за Вороненкова. У Матиоса музыкальное образование, и он фанат Максаковой. В итоге Вороненкову охрану выделили по указанию Администрации президента, но не СБУшную, как у меня сейчас, а людей из ГУРа, из военной разведки", — рассказал Пономарев.

Он также сообщил, что в частных разговорах Вороненков говорил, что боится за свою жизнь. "Честно говоря, я как раз считал, что это паранойя и что это связано с тем, что он сам силовик. Я считал залогом его безопасности высокий уровень публичности. Соответственно я приложил руку к тому, чтобы этот уровень был большим", — отметил экс-депутат.

Экс-депутат Госдумы был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что предполагаемый убийца Вороненкова имел при себе несколько удостоверений, следствие проверяет их идентичность. Советник главы МВД Антон Геращенко в пятницу подтвердил личность убийцы Вороненкова — это был гражданин Украины Павел Паршов, который год служил в Национальной гвардии.