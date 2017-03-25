Появились кадры с церемонии прощания с Вороненковым

Похороны прошли скромно, простится с усопшим пришли только самые близкие люди. В частности, присутствовала жена Вороненкова Мария Максакова. Кроме этого были экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев и депутат Верховной Рады, советник главы МВД страны Антон Геращенко. Всего на похоронах присутствовало несколько десятков человек.

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Зверинецкое кладбище в Киеве считается элитным, оно небольшое по размерам и находится на киевских холмах, неподалеку от Киево-Печерской лавры. На его территории, в частности, похоронены родственники экс-президента Украины Виктора Ющенко и нынешнего президента страны Петра Порошенко.