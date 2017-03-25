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    Появились кадры с церемонии прощания с Вороненковым

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    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: прощание (95)

    (обновлено: )12801
    Экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова похоронили на Зверинецком кладбище в центре Киева. Перед этим во Владимирском соборе прошла церемония отпевания.
    Good Cat/Youtube

    Похороны прошли скромно, простится с усопшим пришли только самые близкие люди. В частности, присутствовала жена Вороненкова Мария Максакова. Кроме этого были экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев и депутат Верховной Рады, советник главы МВД страны Антон Геращенко. Всего на похоронах присутствовало несколько десятков человек.

    Смотрите также: Геращенко об убийце Вороненкова, госохране Максаковой и Пономарева

    Зверинецкое кладбище в Киеве считается элитным, оно небольшое по размерам и находится на киевских холмах, неподалеку от Киево-Печерской лавры. На его территории, в частности, похоронены родственники экс-президента Украины Виктора Ющенко и нынешнего президента страны Петра Порошенко.

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