Геращенко об убийце Вороненкова, госохране Максаковой и Пономарева

Антон Геращенко в комментарии 112 Украина заявил, что вдова Дениса Вороненкова Мария Максакова была допрошена.

"Мария Максакова была допрошена, и материалы допроса являются тайной следствия. Ей предоставлена государственная охрана. И ей, и Илье Пономареву, второму депутату Государственной думы (экс-депутату – Ред.), который дал показания против Януковича, против агрессивной захватнической войны РФ", — заявил нардеп.

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Ранее вдова Вороненкова Мария Максакова заявила в беседе с корреспондентом "Медузы", что после произошедшего в Киеве ее возят на бронированной машине в сопровождении охраны. Он также заявила, что в связи с произошедшим не собирается ничего делать, и даже думать не будет о том, кто мог совершить покушение и кто за ним стоит, а сосредоточится на воспитании своих детей.

По данным СМИ, в субботу после отпевания экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова похоронят на Зверинецком кладбище Киева.