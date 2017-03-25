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    Геращенко об убийце Вороненкова, госохране Максаковой и Пономарева

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    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: прощание (94)

    (обновлено: )28613
    На церемонию прощания с убитым экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, которая прошла во Владимирском соборе в Киеве, прибыл советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
    112 Украина/Youtube

    Антон Геращенко в комментарии 112 Украина заявил, что вдова Дениса Вороненкова Мария Максакова была допрошена. 

    "Мария Максакова была допрошена, и материалы допроса являются тайной следствия. Ей предоставлена государственная охрана. И ей, и Илье Пономареву, второму депутату Государственной думы (экс-депутату – Ред.), который дал показания против Януковича, против агрессивной захватнической войны РФ", — заявил нардеп.

    Смотрите также: Первые кадры с церемонии прощания с Денисом Вороненковым

    Ранее вдова Вороненкова Мария Максакова заявила в беседе с корреспондентом "Медузы", что после произошедшего в Киеве ее возят на бронированной машине в сопровождении охраны. Он также заявила, что в связи с произошедшим не собирается ничего делать, и даже думать не будет о том, кто мог совершить покушение и кто за ним стоит, а сосредоточится на воспитании своих детей.

    По данным СМИ, в субботу после отпевания экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова похоронят на Зверинецком кладбище Киева.

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