Мать Паршова опознала в убийце Вороненкова своего сына - СМИ

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Мать Павла Паршова узнала в убитом киллере экс-депутата госдумы РФ Дениса Вороненкова своего сына. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Читайте также: Балаклея: о людях не думал практически никто

Сообщается, что опознание произошло сегодня, 25 марта.

Таким образом, было установлено, что умерший в больнице убийца Вороненкова был именно Павел Паршов.

Экс-депутат Госдумы был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что предполагаемый убийца Вороненкова имел при себе несколько удостоверений, следствие проверяет их идентичность. Советник главы украинского МВД Антон Геращенко в пятницу подтвердил личность убийцы Вороненкова — это был гражданин Украины Павел Паршов, который год служил в Национальной гвардии.