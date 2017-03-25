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    Общество

    Мать Паршова опознала в убийце Вороненкова своего сына - СМИ

    Тема:

    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: прощание (97)

    (обновлено: )82
    Согласно информации, опознание произошло в субботу, 25 марта. Было установлено, что умерший в больнице убийца Вороненкова был именно Павел Паршов.
    Киллер Вороненкова
    facebook.com/alisa.berezutska

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Мать Павла Паршова узнала в убитом киллере экс-депутата госдумы РФ Дениса Вороненкова своего сына. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Появились кадры с церемонии прощания с Денисом Вороненковым. Видео
    Good Cat/Youtube
    Появились кадры с церемонии прощания с Вороненковым

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    Сообщается, что опознание произошло сегодня, 25 марта.

    Таким образом, было установлено, что умерший в больнице убийца Вороненкова был именно Павел Паршов.

    Экс-депутат Госдумы был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что предполагаемый убийца Вороненкова имел при себе несколько удостоверений, следствие проверяет их идентичность. Советник главы украинского МВД Антон Геращенко в пятницу подтвердил личность убийцы Вороненкова — это был гражданин Украины Павел Паршов, который год служил в Национальной гвардии.

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