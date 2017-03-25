Вороненков ожидал покушения - Пономарев

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. По словам бывшего депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, убитый в Киеве коллега Денис Вороненков незадолго до смерти говорил, что на него может быть совершено покушение.

"Говорил, ожидал и говорил, со стороны кого (может быть покушение — Ред.)", — сказал Пономарев.

Отвечая на вопрос, насколько, по его мнению, показания Вороненкова по уголовному делу против экс-президента Украины Виктора Януковича важны для украинского следствия, Пономарев сказал, что "он не считает эти показания "ключевыми" для дела.

По словам Пономарева, "более важными являются показания, которые Вороненков дал военной прокуратуре Украины "о войсках специального назначения РФ и их взаимодействии с украинским спецназом в период Майдана".

Экс-депутат Госдумы был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что предполагаемый убийца Вороненкова имел при себе несколько удостоверений, следствие проверяет их идентичность. Советник главы украинского МВД Антон Геращенко в пятницу подтвердил личность убийцы Вороненкова — это был гражданин Украины Павел Паршов, который год служил в Национальной гвардии.