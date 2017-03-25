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    Отпевание Дениса Вороненкова. На церемонию пришли Максакова и Пономарев

    Тема:

    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: прощание (94)

    (обновлено: )128
    Церемония отпевания Дениса Вороненкова в Киеве
    Владимирский собор в Киеве. Отпевание Дениса Вороненкова
    Илья Пономарев на церемонии отпевания Дениса Вороненкова
    Мария Максакова на церемонии отпевания Дениса Вороненкова в Киеве
    Илья Пономарев на церемонии отпевания Дениса Вороненкова
    Церемония отпевания Дениса Вороненкова в Киеве
    Мария Максакова на церемонии отпевания Дениса Вороненкова в Киеве
    Церемония отпевания Дениса Вороненкова в Киеве
    Церемония отпевания Дениса Вороненкова в Киеве
    Церемония отпевания Дениса Вороненкова в Киеве
    Церемония отпевания Дениса Вороненкова в Киеве
    Церемония отпевания Дениса Вороненкова в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Владимирский собор в Киеве. Отпевание Дениса Вороненкова
    Владимирский собор в Киеве. Отпевание Дениса Вороненкова.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Илья Пономарев на церемонии отпевания Дениса Вороненкова
    Илья Пономарев на церемонии отпевания Дениса Вороненкова.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мария Максакова на церемонии отпевания Дениса Вороненкова в Киеве
    Мария Максакова на церемонии отпевания Дениса Вороненкова в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Илья Пономарев на церемонии отпевания Дениса Вороненкова
    Илья Пономарев на церемонии отпевания Дениса Вороненкова.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония отпевания Дениса Вороненкова в Киеве
    Церемония отпевания Дениса Вороненкова в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мария Максакова на церемонии отпевания Дениса Вороненкова в Киеве
    Мария Максакова на церемонии отпевания Дениса Вороненкова в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония отпевания Дениса Вороненкова в Киеве
    Церемония отпевания Дениса Вороненкова в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония отпевания Дениса Вороненкова в Киеве
    Церемония отпевания Дениса Вороненкова в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония отпевания Дениса Вороненкова в Киеве
    Церемония отпевания Дениса Вороненкова в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Церемония отпевания Дениса Вороненкова в Киеве.

    Церемония прощания с убитым экс-депутатом Госдумы РФ Денисом Вороненковым прошла во Владимирском соборе в Киеве.

    Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Ранее СМИ писали, что Вороненкова в субботу похоронят на Зверинецком кладбище Киева.

    В церемонии принимают участие несколько десятков человек, в том числе родные и близкие убитого, среди которых его жена Мария Максакова. Также в собор прибыл экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

    Из России в Украину Денис Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

    После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их якобы заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.

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