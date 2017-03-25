Балаклея: о людях не думал практически никто

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Александр Белокобыльский, для РИА Новости Украина

Жизнь на пороховой бочке

Пожар заметили 23 марта ночью – в 2.45. В сообщениях Минобороны мелькало, что предпринимаются меры "для локализации и тушения". Но в реальности тушить пожар, когда рядом рвутся снаряды и осколки разлетаются на километры, возможности нет.

Поэтому по состоянию на середину дня пятницы к тушению так и не приступили. Пожарные машины стоят в отдалении, доставленная на склады пожарная бронетехника тоже пока не задействована.

…Люди в Балаклее услышали взрывы среди ночи. Они бросились спасаться: одни прятались в подвалах, другие, у кого есть машины, тут же поехали из города.

На ноги с самого утра была поднята и областная власть, и Киев. Уже в 6 утра главный военный прокурор Анатолий Матиос написал в Facebook, что началась эвакуация жителей из самой Балаклеи и соседних Вербовки и Яковенково. В течение дня был сформирован штаб эвакуации, организована отправка автобусов из населенных пунктов, которые оказались под угрозой.

Но люди бежали и пешком. Дорога напоминала описания Второй мировой, когда из городов перед наступающими немцами люди уходили вереницами со своим скарбом. Только тут шли налегке – разве что с детскими колясками…

Местные жители знали, что они живут на "пороховой бочке". Масштабы склада (он, как теперь сообщили официальные лица, занимает 368 гектаров) все прекрасно знали.

– Боялись ли раньше? Ну, как – привыкаешь же. Если думать постоянно, что рядом с тобой 100 тысяч тонн взрывчатки, то сойти с ума можно. Страшно становилось, когда где-то начинали склады взрываться. Тогда думали: "А если у нас такое?" А потом опять домашние дела, закрутишься – и не думаешь об этом, – говорит Сергей, 40-летний житель Балаклеи.

Ликвидировать будут 5 лет?

Масштаб катастрофы, спустя сутки, в целом понятен. Это один из самых больших арсеналов Восточной Европы. Главный военный прокурор Матиос сообщил о 138 тысячах тонн боеприпасов. (Советник президента Юрий Бирюков, правда, пишет, что на самом деле их было гораздо меньше).

Министр обороны Степан Полторак утверждает, что на обороноспособности Украины эти потери никак не скажутся. Тем не менее артиллерийские склады в непосредственной близости к зоне проведения АТО – стратегический объект, и их утрата – ощутимый удар.

УНИАН Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей

Меры по охране и пожарной безопасности усилены во всех воинских частях Харьковской области, передает региональный медиа-центр Минобороны. Как известно, на Харьковщине дислоцированы еще несколько в/ч, где хранятся взрывчатые и химические вещества военного назначения. В их числе Центральный склад инженерных боеприпасов в Малиновке и Склад хранения вооружения и боеприпасов 92-й отдельной механизированной бригады в Чугуеве.

ЧП, сравнимое с нынешним пожаром, Харьковщина уже пережила в 2008 году, когда загорелся 61-й арсенал в Лозовой. Там артиллерийские склады занимали сопоставимую площадь, и запас снарядов был примерно такой же (в Лозовой хранилось 93 тысячи тонн). Снаряды в Лозовой детонировали 2 недели – с 27 августа до 10 сентября, а о разминирование территории заняло больше 5 лет. Неразорвавшиеся во время пожара снаряды уничтожали еще в 2013 году.

Командира военной части в Лозовой и главного инженера обвинили в халатности – якобы они не убрали вовремя свалку, с которой начался пожар. Однако командир Алексей Поляков (впоследствии амнистированный) вину так и не признал. Он настаивал, что имел место поджог.

По пожару в Балаклее военная прокуратура Харьковского гарнизона начала производство по статье по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода), а СБУ – по статье ст. 113 (диверсия). По словам главного военного прокурора Матиоса, охрана складов перед взрывом слышали шум, похожий на звук беспилотного летательного аппарата.

Люди возвращаются в зону ЧС

К середине дня 24 марта к месту пожара стянуты около 1000 военных, 500 спасателей, более 200 единиц спецтехники. На помощь харьковчанам выехали сотрудники ГСЧС Днепропетровской области. Пиротехнические группы едут из Сумской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской и Хмельницкой областей.

Взрывы продолжаются, но стали реже – промежутки между ними достигли нескольких минут.

В огородах, которые прилегают к арсеналу, – крупные осколки и неразорвавшиеся снаряды. По городу валяются хвостовики снарядов реактивных систем залпового огня "Смерч".

Многие дома Балаклеи стоят без стекол. Ни одного целого окна не осталось в балаклейской школе №6, отремонтированной в 2016 году. В ее стенах, как и в стенах многих домов – трещины.

Известно о двух раненых женщинах и об одной погибшей.

Еще в 7.30 утра первого дня пожара ГСЧС сообщила, что из Балаклеи вывезли более 16300 человек, из села Вербовка – 2700, из Яковенково – 800. Селить их планировали, как сказала глава Харьковской областной госадминистрации Юлия Светличная, "в учреждениях сфер образования и соцзащиты на территории района". В середине дня пятницы официальное число эвакуированных из 10-километровой зоны вокруг арсенала выросло до 36 тысяч человек (это все население округи).

УНИАН Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей

Однако в реальности часть местных жителей отказалась покидать дома, часть (одинокие старики, прикованные к постели) не имели такой возможности. А эвакуированные уже через сутки начали возвращаться. Подталкивают их не только сложности в размещении, но и опасения, что их дома будут разграблены мародерами.

Начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Анатолий Дмитриев сообщил, что личный состав подняли по тревоге еще в 3 часа ночи 23 марта, едва стало известно о пожаре. Зона ЧС окружена блокпостами, по улицам населенных пунктов движутся патрули.

Однако случаи мародерства уже зафиксированы. В частности, пресс-служба харьковской полиции сообщает, что патруль спугнул мужчину, который нес по улице плазменный телевизор. Завидев полицейских, он бросил "плазму" и бросился бежать.

Сколько квартир и домов обворовано вне поля зрения полиции, остается только догадываться.

Реакция Харькова

В самом областном центре о событиях в Балаклее не очень-то говорят. В общественном транспорте больше разговоров о ЖКХ и о "большой политике". Редкие упоминания о взрывах на складах заканчиваются сочувственными репликами по отношению к жителям Балаклеи. Да еще конспирологическими намеками: "Пожар-то неспроста. Кто теперь узнает, сколько там чего было".

Зато волонтерская общественность включилась по полной. Помимо Красного Креста, за дело взялись активисты "Станции Харьков", которые с 2014 года помогали беженцам из Донецкой и Луганской области. Волонтеры двумя машинами отправили в Балаклею все, что было на их складах и объявили о сборе помощи.

Харьковчан призывают нести крупы, макароны, консервы. Потом появилось уточнение – желательно, продукты, не требующие приготовления, поскольку газ в Балаклее отключили в целях безопасности. Также в списке потребностей монтажная пена, скотч, полиэтиленовая пленка, скотч… В виде пожертвований поступило около 23 тысяч гривен.

Сбор средств и гуманитарки продолжается.