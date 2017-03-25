Глава Харьковской ОГА о ситуации в Балаклеевском районе

Жители четырех населенных пунктов Балаклейского района Харьковской области могут не опасаться взрывов на складах вооружения и вернуться домой, заявил глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.

В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. По последним данным, в результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения.

"Пожар локализован. Сейчас в четыре населенных пункта Балаклейского района могут безопасно возвращаться люди. Это Вербовка, Борщевка, Яковенково и Пришиб. Частично работы проведены и в Балаклее… Там, где безопасно, уже возобновлена работа магазинов и аптек. Для своевременного оказания медпомощи на месте дежурят 27 "скорых", — сообщила Светличная.

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По ее данным, эвакуация проходила в девяти селах района.

Ранее в пятницу Минобороны заявило о полной ликвидации пожара на военном арсенале в Балаклее.