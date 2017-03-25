наверх
25.03.201706:05
Курсы валют НБУ
  • EUR29.18+ 0.09
  • USD27.06+ 0.14
Рубрики
Ещё
    Видео

    Глава Харьковской ОГА о ситуации в Балаклеевском районе

    Тема:

    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (89)

    (обновлено: )109
    По словам Юлии Светличной, в четыре населенных пункта Балаклейского района могут безопасно возвращаться люди: Вербовка, Борщевка, Яковенково и Пришиб.
    Канал на Youtube Харківська обласна державна адміністрація

    Жители четырех населенных пунктов Балаклейского района Харьковской области могут не опасаться взрывов на складах вооружения и вернуться домой, заявил глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.

    Взрыв и пожар на складах боеприпасов в Балаклее. Видео
    Канал на Youtube Alex Popov
    Ракеты и огненный столб. Взрыв на складах боеприпасов в Балаклее

    В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. По последним данным, в результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения. 

    "Пожар локализован. Сейчас в четыре населенных пункта Балаклейского района могут безопасно возвращаться люди. Это Вербовка, Борщевка, Яковенково и Пришиб. Частично работы проведены и в Балаклее… Там, где безопасно, уже возобновлена работа магазинов и аптек. Для своевременного оказания медпомощи на месте дежурят 27 "скорых", — сообщила Светличная.  

    Читайте также: Заберите у них оружие! Самые громкие преступления нацгвардейцев

    По ее данным, эвакуация проходила в девяти селах района. 

    Ранее в пятницу Минобороны заявило о полной ликвидации пожара на военном арсенале в Балаклее.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Убийство Дениса Вороненкова
    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков
    Глава ХОГА Юлия Светличная о ситуации в Балаклеевском районе. Видео
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
    Теракт в центре Лондона
    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ