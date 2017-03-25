В Балаклее происходят одиночные взрывы - ГСЧС

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности наблюдаются на территории военного арсенала в Балаклее Харьковской области по состоянию на 07:00 субботы, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Для локализации и ликвидации центров возгорания привлечены два пожарных танка Министерства обороны, для подвоза воды и их заправки — три пожарных автомобиля ГСЧС.

К ликвидации последствий ЧС привлечены 1 465 человек и 234 единицы техники. Работают 15 пиротехнических расчетов — 75 сотрудников и 27 единиц техники. На железнодорожной станции Шебелинка дежурят два пожарных поезда "Укрзализныци".

"Подразделениями ГСЧС ликвидированы 19 пожаров (4 пожара в течение 24 марта), которые возникли вследствие попадания взрывоопасных предметов", — сказано в сообщении.

В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия.

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В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. По последним данным, в результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения.