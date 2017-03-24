В Балаклее повреждены 23 здания

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КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. В результате пожара на военных складах и детонации боеприпасов в Харьковской области в Балаклее на очищенной от снарядов территории выявлены 23 поврежденных здания, сказала председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная.

"На сегодняшний день просчитали уже 23 объекта с разной степенью повреждения. Эта работа проводится. Объекты, безусловно, будут добавляться. Степень повреждений будет разная. Это и жилая, и социальная сферы", — цитирует УНИАН Светличную.

Чиновник добавила, что 23 здания выявлены на очищенной от взрывоопасных предметов территории Балаклеи.

Часть города до сих пор недоступна для оценки повреждения инфраструктуры.

Светличная сообщила, что на сегодняшний день в пунктах эвакуации остаются 1 тыс. 400 человек, которые до сих пор не имеют возможности вернуться в свои дома и заверила, что все эвакуированные люди обеспечены питанием и местом для ночлега.

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В ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти решили эвакуировать жителей из 10-километровой зоны от склада. Возбуждены два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". В результате ЧП погибла женщина. В пятницу военным удалось начать тушение пожара.