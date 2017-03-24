В ГСЧС сообщили, когда закончится разминирование в Балаклее

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Пиротехники планируют в воскресенье закончить разминирование местности вокруг горевшего склада боеприпасов в Балаклее Харьковской области, сообщил первый замглавы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Олег Мельчуцкий.

Ранее в пятницу из штаба по вопросам ликвидации последствий взрывов в Балаклее стало известно, что пожар на складе полностью потушен.

"Касательно очищения (от взрывоопасных предметов – ред.) местности мы планируем в воскресенье закончить эти работы", — сообщил Мельчуцкий в пятницу на брифинге в Харьковской области, который транслировал телеканал "112.Украина".

В ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти решили эвакуировать жителей из 10-километровой зоны от склада. В результате ЧП погибла женщина, еще одна ранена. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность".