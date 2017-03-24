Взрывная Балаклея: была ли диверсия, поможет ли НАТО?

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

В Украине хотят привлечь помощь НАТО к разминированию в Балаклее. Соответствующее срочное поручение президент Петр Порошенко дал Министерству иностранных дел, Министерству обороны и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщается на Twitter-странице главы государства.

По последним сообщениям, взрывы и пожар на артиллерийских складах в Балаклее продолжаются. Из близлежащих сел в радиусе десяти километров эвакуировано около 20-ти тысяч людей.

Как НАТО может помочь Украине в такой ситуации, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт, полковник запаса Сергей Ковтун.

Чем НАТО может помочь Украине в данном случае? Распоряжения президента достаточно?

— Конечно, не достаточно. Потому что страны НАТО не принимают решения и не действуют по решению какого-либо президента, тем более, не страны-участницы НАТО. Поэтому это просто поручения для наших служб, в том числе Минобороны, МИД для того, чтобы они начали переговоры о привлечении. Безусловно, НАТО может нам помочь. Оно может помочь нам и деньгами, может помочь нам и соответствующей техникой, и специалистами. Ситуация или примеры в истории уже независимой Украины, когда НАТО нам помогало, были. Достаточно вспомнить и события в Богдановке Запорожской области, в Лозовой Харьковской области. Так что здесь решение президента, с моей точки зрения, очень правильное и своевременное.

Когда вообще можно будет начать разминирование на территории складов?

— По всем оценкам и по опыту, подобная детонация заканчивается примерно через семь дней после начала. Естественно, что в любом случае, есть какие-то исключения. И, возможны единичные случаи детонации боеприпасов и после этого. Но, как правило, после семи дней уже возможны мероприятия, связанные с пожаром, разминированием, ликвидацией, собственно, последствий. Дело в том, что там боеприпасы, насколько мне известно, хранились как в закрытых, так и открытых помещениях. В том числе и те наиболее ценные, которые и стремились уничтожить, как мне кажется, благодаря подобной диверсии. Они находились или находятся в бетонных ямах, и они не сдетонировали, что очень важно. То есть речь не идет о том, что вся площадь, на который хранились боеприпасы, она детонирует, взрывается и будет взрываться. Поэтому это тоже опасность, потому что нужно понять, а что там происходит, какая там температура, есть там какое-то тление и т. д. Поэтому четко сказать, что такого-то числа в такое-то время уже можно приступить, невозможно. Конечно, сначала будут прокладываться дороги, будут применяться специально оборудованные танки для выяснений ситуации разминирования. А уже потом остальная техника, люди, специалисты по разминированию.

На сегодняшний день рассматриваются несколько версий – от диверсии до попытки скрыть кражу…

— Мне кажется, что здесь больше вопросов, даже не столько к охране, сколько к военной контрразведке и СБУ, которая должна была дать какую-то информацию. И я не думаю, что подобная диверсия она сейчас принята, как основная версия. Но если ее конкретно обсуждать, она не произошла или может произойти без участия местных. В том числе я не исключаю, что кто-то из этих тысячи охраны сотрудничал со спецслужбами РФ. Потому что это нужно знать время, нужно знать расположение постов, нужно знать график, нужно знать человеческий фактор. В конце концов, это огромная территория. И нужно знать, в каком месте наиболее удобно начать, собственно, провести эту диверсию.

О том, как прошла эвакуация людей, как они себя чувствуют и нуждаются ли в чем-либо, рассказала в эфире "ГС" глава Змиевского районного совета, граничащего с Балаклейским районом, Татьяна Тимофеева.

Известно ли, сколько людей эвакуировано на сегодняшний день из Балаклеи и близлежащих населенных пунктов? Где их размещают?

— Люди в основном те, которые проезжали через наш район, они ехали на собственных автомобилях или, может быть, на такси. У нас в районе около 200 человек таких людей остановились. По крайней мере, официально, то, что мы знаем. Они у нас на «Белом Озере» в лагере и есть у нас детский санаторий "Елочка", так называемый, там немногим более 100 человек вчера было размещено. Причем размещались они до поздней ночи. Мне позвонил один человек, который вез их, это было уже в начале 23.00, наверное, семья выезжала. Есть, где разместиться, в принципе, тепло, их там кормят, нормально. Люди, в общем-то, в нормальном состоянии. Действительно, им очень страшно, они были очень испуганы. А что касается вчерашнего дня, то в течение дня люди уехали из Балаклеи, останавливались вдоль дороги, кто-то ждал родственников, кто-то приходил в себя, скажем так. У нас три местных совета находятся на трассе Балаклея-Харьков. Проезжали они машинами, останавливались, спрашивали их, чем помочь, как помочь, консультировали, куда можно доехать, чаем где-то поили. Вот такая вот история.

УНИАН Снаряды в жилом секторе Балаклеи

Есть ли какие-то потребности на сегодняшний день у людей, которые эвакуированы из Балаклеи?

— Как минимум, их нужно кормить. Поэтому организовано питание. Кстати говоря, нам звонили наши люди многие, предлагали, говорят, если нужно кого-то разместить, то, пожалуйста, мы готовы принять. Поэтому все с пониманием отнеслись. Мы все-таки надеемся, что это будет не очень долго, и люди смогут, по нашей информации немножечко там поутихло все, поэтому надеемся, что люди вскоре смогут вернуться к себе домой. Они тоже, кстати говоря, на это надеются.

Ранее глава Змиевского районного совета Татьяна Тимофеева сообщила в эфире "ГС", что паники среди жителей Балаклеи нет, но многие люди, выехав из города на авто, останавливаются на трассе и не понимают, что им дальше делать.

Политический эксперт Сергей Быков в эфире "ГС" заявил, что катастрофа, произошедшая на складах боеприпасов в Харьковской области, не приведет к отставке главы МВД Арсена Авакова.