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    Пожар на арсенале в Балаклее полностью потушен - Минобороны

    Тема:

    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (80)

    (обновлено: )31101
    Пожар в Балаклее Харьковской области потушен полностью, пока ликвидируют его последствия, сообщил заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский.
    Эвакуация населения в Балаклее
    dsns.gov.ua

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области полностью потушен, сообщил заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский во время брифинга руководства штаба по вопросам ликвидации последствий взрывов в городе.

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    УНИАН
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    Ранее Министерство обороны Украины со ссылкой на главу районной администрации сообщило, что с утра пятницы жители Балаклеи начали возвращаться в город.

    "Пожар остановлен на арсенале полностью, сейчас происходит ликвидация последствий пожара. Что касается ущерба, который на сегодня, — мы только утром прекратили тушение пожара, я отмечал, что проделываем проходы к хранилищам, к всему, чтобы провести нормальную инвентаризацию, посчитать, выйти на те показатели, которые мы сегодня имеем в связи с этим бедствием", — сказал Павловский, слова которого приводит сайт телеканала "112 Украина".

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    В ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти решили эвакуировать жителей из 10-километровой зоны от склада. Возбуждены два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". В результате ЧП погибла женщина, еще две ранены. В пятницу военным удалось начать тушение пожара.

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