Пожар на арсенале в Балаклее полностью потушен - Минобороны

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КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области полностью потушен, сообщил заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский во время брифинга руководства штаба по вопросам ликвидации последствий взрывов в городе.

Ранее Министерство обороны Украины со ссылкой на главу районной администрации сообщило, что с утра пятницы жители Балаклеи начали возвращаться в город.

"Пожар остановлен на арсенале полностью, сейчас происходит ликвидация последствий пожара. Что касается ущерба, который на сегодня, — мы только утром прекратили тушение пожара, я отмечал, что проделываем проходы к хранилищам, к всему, чтобы провести нормальную инвентаризацию, посчитать, выйти на те показатели, которые мы сегодня имеем в связи с этим бедствием", — сказал Павловский, слова которого приводит сайт телеканала "112 Украина".

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В ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти решили эвакуировать жителей из 10-километровой зоны от склада. Возбуждены два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". В результате ЧП погибла женщина, еще две ранены. В пятницу военным удалось начать тушение пожара.