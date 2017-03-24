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    Ситуация в Балаклее: снаряды в жилом секторе

    Тема:

    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (72)

    (обновлено: )137522
    Снаряды в жилом секторе Балаклеи
    Снаряды в жилом секторе Балаклеи
    Снаряды в жилом секторе Балаклеи
    Снаряды в жилом секторе Балаклеи
    Снаряды в жилом секторе Балаклеи
    Снаряды в жилом секторе Балаклеи
    Снаряды в жилом секторе Балаклеи
    Снаряды в жилом секторе Балаклеи
    Снаряды в жилом секторе Балаклеи
    Снаряды в жилом секторе Балаклеи
    Снаряды в жилом секторе Балаклеи
    Снаряды в жилом секторе Балаклеи
    УНИАН
    Снаряды в жилом секторе Балаклеи
    Снаряды в жилом секторе Балаклеи
    REUTERS Stanislav Belousov
    Снаряды в жилом секторе Балаклеи
    Снаряды в жилом секторе Балаклеи
    REUTERS Stanislav Belousov
    Снаряды в жилом секторе Балаклеи
    УНИАН
    Снаряды в жилом секторе Балаклеи
    УНИАН
    Снаряды в жилом секторе Балаклеи
    Снаряды в жилом секторе Балаклеи
    УНИАН
    Снаряды в жилом секторе Балаклеи
    Снаряды в жилом секторе Балаклеи
    УНИАН
    Снаряды в жилом секторе Балаклеи
    Снаряды в жилом секторе Балаклеи
    УНИАН
    Снаряды в жилом секторе Балаклеи
    Снаряды в жилом секторе Балаклеи
    УНИАН
    Снаряды в жилом секторе Балаклеи
    УНИАН

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    Снаряды в жилом секторе Балаклеи

    Председатель Харьковской областной администрации Юлия Светличная сообщила "Укринформ", что уже эвакуированы около 36 тысяч жителей города Балаклея и близлежащих сел. На месте развернуты 24 эвакуационных пункта, куда доставляют всех, кто не смог выехать на своих автомобилях или не имеет другого места жительства. Все, кто находится сейчас в эвакуационных пунктах, будут обеспечены необходимыми продуктами питания, стационарными кроватями и постельным бельем.

    По ее словам, принимаются все меры для безопасности жителей района.

    Смотрите также: Взрыв на складе боеприпасов в Балаклее: фото очевидцев

    В ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти решили эвакуировать жителей из 10-километровой зоны от склада, ранее сообщалось об эвакуации 20 тысяч жителей и сокращении интенсивности взрывов боеприпасов. В результате ЧП погибла женщина, еще одна ранена. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность".

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