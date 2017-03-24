Балаклея: постоянные взрывы продолжаются – спецкор

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

В Украине хотят привлечь помощь НАТО к разминированию в Балаклее. Соответствующее срочное поручение президент Петр Порошенко дал Министерству иностранных дел, Министерству обороны и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщается на Twitter-странице главы государства.

По последним сообщениям, взрывы и пожар на артиллерийских складах в Балаклее продолжаются. Из близлежащих сел в радиусе десяти километров эвакуировано около 20-ти тысяч людей.

Подробнее о том, что происходит в Балаклее сейчас, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент из Харькова Юрий Ларин.

Расскажите о текущей ситуации в Балаклее. Продолжается ли детонация?

– Да, можно подтвердить информацию, всю ночь и по состоянию на сегодняшнее утро взрывы продолжаются. Их интенсивность гораздо меньше. Но, тем не менее, один-два-три взрыва на пару минут происходят.

Есть ли данные о разрушениях в самой Балаклее или о раненых людях?

– По раненым людям ситуация на данный момент не изменилась. Сообщений о новых пострадавших пока что не поступало. Это остается 54-летняя женщина, которая получила осколочное ранение в висок.

По поводу пожаров в округе. По словам помощника начальника главного управления ГСЧС в Харьковской области Игоря Лупандина, за вчерашний день и ночь силами ГСЧС на прилегающей к складам территории было ликвидировано от 16 до 20 локальных пожаров. То есть 16, как минимум, домов повреждены частично либо разной степени серьезности эти повреждения, то есть сгорело или подгорело.

Неподалеку от самих складов организован сводный отряд. Там постоянно находятся 55 пожарных цистерн и 24 вспомогательные машины. До 400 пожарных на месте сосредоточено. По словам Лупандина, сегодня пиротехники Харьковские начнут исследовать 10-километровую зону вокруг складов, куда прилетали снаряды, чтобы каким-то образом уже зачищать территорию. На самой территории складов будут работать пиротехники Минобороны.

УНИАН Снаряды в жилом секторе Балаклеи

Известно ли что-то о состоянии раненой женщины?

– Она в тяжелом состоянии. Осколочное ранение в висок. То есть в голову. Это серьезно, в любом случае.

Есть ли информация по поводу эвакуации? Вчера активно обсуждалась идея возможного расширения 5-километровой зоны эвакуации до 10-километровой.

– Большинство людей покинуло свои дома самостоятельно еще в ночь с позавчера на вчера. Также часть населения была вывезена организованно.

Говорить о том, что эвакуация продолжается, у меня таких данных нет. Вчера она была проведена. Во второй половине дня вчера, 23 марта, продолжались поквартирные обходы. Возможно, для того, чтобы найти людей, которые не выехали. Информации о том, были ли такие люди, у меня нет.

Сам я видел в близлежащих селах, были люди, которые отказывались уезжать, они просто сидели на улице и не хотели уезжать, чтобы их дома не стали добычей мародеров.

Были сообщения, что на фоне массовой эвакуации и выезда людей из города, на автозаправках значительно подняли цену на топливо. Подтверждается эта информация?

– Я этого не подтверждаю. Были обычные цены на заправках. Я был не на всех заправках. Но то, что я видел, цены были обычные. И очередей никаких не было.

Что касается людей, которые были эвакуированы, где они сейчас будут находиться? Все разъехались, кто куда мог, либо есть централизованное размещение?

– И так, и так. Централизовано людей вывезли в Савинцы и в Гусаровку. Это населенные пункты неподалеку. Там под места временного проживания отведены школы и социальные объекты.

Люди, которые поздно вечером вчера приезжали в Балаклею, чтобы забрать то, что не успели, когда после первых взрывов убежали и оставили в квартирах, они говорят, что большинство людей, которые бежали самостоятельно, они расселены у своих родственников в округе.

Есть ли все необходимое у людей, которые эвакуированы? Вода, еда, медикаменты, теплые вещи?

– Вчера на эти места, куда компактно вывозили эвакуированных, приезжали все чиновники, в том числе туда наведывался Гройсман, премьер. Я думаю, эти проблемы были, эти потребности точно были покрыты. То есть информации о какой-то недостаче еды, воды нет, такого я не слышал.

Учитывая, что детонация снарядов продолжается, известно ли, когда смогут спасатели приступить к тушению пожара?

– Спасатели на территории склада ничего не тушат. Там тушит Минобороны Украины. Спасатели тушат округу и, грубо говоря, до забора склада.

Округу, я же повторюсь уже, до 20 локальных пожаров ликвидировано. А территория склада силами Минобороны с помощью танковой, бронированной техники. Как только появляется возможность, эта техника выезжает. То есть вы же должны понимать, что взрывы то затихают, то снова усиливаются.

Вот когда в периоды затишья, естественно, бронированная техника выезжает. У нее, стоит отметить, ограниченный радиус действия, она не везде может доехать, а склады просто огромные. Но детонация продолжается. И есть ли смысл посылать личный состав прямо в эпицентр взрыва в данный момент, это большой вопрос. Возможно, пускай оно уже дозврывается. Это мое личное мнение.

Владимир Гройсман во время визита говорил, что эти взрывы могут продолжаться до недели. Есть ли какие-то прогнозы?

— Такие прогнозы подтверждают местные специалисты. До недели могут продолжаться взрывы.

Вчера мы слышали, как главный военный прокурор выдвинул основную версию происходящего – диверсия при помощи беспилотного летательного аппарата. Есть ли какие-то свежие данные по этому поводу?

– Следствие ведет военная прокуратура. Скорее всего, они и опрашивают свидетелей. Если военный прокурор озвучил такую версию, скорее всего, такая она есть. Но, повторюсь, Гройсман не исключал версию служебной халатности. И от себя добавлю, я не знаю, как звучит ночью беспилотник.

УНИАН Снаряды в жилом секторе Балаклеи

Рассматривают ли на местах версию возможного сокрытия хищений через пожар?

– Не исключается ни одна из версий. К месту детонации на данный момент невозможно подойти никак. Следовательно, никак нельзя понять первопричину, которая и повлекла такие серьезные последствия. Пока к месту не смогут подступиться следователи и эксперты, говорить о более-менее конкретной точной причине я бы не стал. Не исключается ни одна из версий. В том числе и служебная халатность, в том числе и диверсия.

Ранее глава Змеевского районного совета Татьяна Тимофеева сообщила в эфире "ГС", что паники среди жителей Балаклеи нет, но многие люди, выехав из города на авто, останавливаются на трассе и не понимают, что им дальше делать.

Политический эксперт Сергей Быков в эфире "ГС" заявил, что катастрофа, произошедшая на складах боеприпасов в Харьковской области, не приведет к отставке главы МВД Арсена Авакова.