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    Происшествия

    Из-за пожара на складе боеприпасов эвакуированы около 20 тыс человек

    Тема:

    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (21)

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    На месте происшествия от ГСЧС задействованы 55 автоцистерн, 24 единицы вспомогательной техники и 362 человека личного состава. Также работают 25 автомобилей скорой помощи, более 100 сотрудников скорой помощи.
    Пожарные машины
    Госслужба Украины по ЧС

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Около 20 тысяч человек эвакуированы из населенных пунктов в районе детонирующего склада боеприпасов в Харьковской области, сообщает Госслужба Украины по ЧС.

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    Взрыв и пожар на складе боеприпасов в Балаклее: появились новые кадры

    В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, приведший к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров, могла стать диверсия. Проводится эвакуация местного населения.

    "По состоянию на 07:30 23 марта продолжается эвакуация населения: из села Вербовка эвакуированы 2700 человек в село Пришиб (16 км от Балаклеи). В селе Яковенково — 806 человек населения в Волохов Яр (20 км от Балаклеи). Из города Балаклея эвакуированы 16317 человек", — говорится в сообщении.

    Также ведомство сообщает, что все взрывы происходят "на технической территории арсенала, но наблюдаются единичные случаи разлета осколков".

    Как отмечается, на месте происшествия от ГСЧС задействованы 55 автоцистерн, 24 единицы вспомогательной техники и 362 человека личного состава. Также работают 25 автомобилей скорой помощи, более 100 сотрудников скорой помощи, от Национальной полиции - 40 автомобилей и более 150 человек личного состава.

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