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    Пограничники ужесточили контроль из-за пожара в Балаклее - Матиос

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    Анатолий Матиос
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба ужесточила пограничный контроль на восточно-южном направлении из-за пожара на складе боеприпасов в городе Балаклея в Харьковской области, заявил в четверг главный военный прокурор Анатолий Матиос.

    Ранее Матиос заявил, что в четверг ночью произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, в результате которого началась их детонация. Началась эвакуация жителей города и близлежащих сел, создана семикилометровая "зона безопасности".

    "Государственной пограничной службой ужесточен режим пограничного контроля на восточно-южном направлении", — написал Матиос на своей странице в Facebook.

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