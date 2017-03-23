Пограничники ужесточили контроль из-за пожара в Балаклее - Матиос

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба ужесточила пограничный контроль на восточно-южном направлении из-за пожара на складе боеприпасов в городе Балаклея в Харьковской области, заявил в четверг главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Ранее Матиос заявил, что в четверг ночью произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, в результате которого началась их детонация. Началась эвакуация жителей города и близлежащих сел, создана семикилометровая "зона безопасности".

"Государственной пограничной службой ужесточен режим пограничного контроля на восточно-южном направлении", — написал Матиос на своей странице в Facebook.