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    Из-за пожара на складе боеприпасов в Балаклее эвакуируют 15 тыс человек

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    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (10)

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    Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из Балаклеи и двух близлежащих населенных пунктов проводится эвакуация около 15 тысяч человек.
    Колонна пожарных машин в сторону Балаклеи
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    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Из Балаклеи и прилегающих сел в Харьковской области будут эвакуированы около 15 тысяч человек в результате пожара на складе  боеприпасов, сообщила в четверг ГСЧС.

    Взрывы в Балаклее
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    "Из возможной зоны поражения (г. Балаклея и двух близлежащих населенных пунктов, Балаклейский район) проводится эвакуация (около 15 тысяч человек)", — говорится в сообщении.

    В Балаклее Харьковской области, где в результате ЧП на территории военной базы в ночь на четверг начали взрываться боеприпасы, объявлена эвакуация. Позже стало известно, что спецкомиссия Минобороны срочно вылетела в Балаклею. 

    По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров, могла стать диверсия. На территории военного склада продолжаются "взрывы разной интенсивности".

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