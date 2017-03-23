Из-за пожара на складе боеприпасов в Балаклее эвакуируют 15 тыс человек

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Из Балаклеи и прилегающих сел в Харьковской области будут эвакуированы около 15 тысяч человек в результате пожара на складе боеприпасов, сообщила в четверг ГСЧС.

"Из возможной зоны поражения (г. Балаклея и двух близлежащих населенных пунктов, Балаклейский район) проводится эвакуация (около 15 тысяч человек)", — говорится в сообщении.

В Балаклее Харьковской области, где в результате ЧП на территории военной базы в ночь на четверг начали взрываться боеприпасы, объявлена эвакуация. Позже стало известно, что спецкомиссия Минобороны срочно вылетела в Балаклею.

По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров, могла стать диверсия. На территории военного склада продолжаются "взрывы разной интенсивности".

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