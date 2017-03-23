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    В Балаклее началась масштабная эвакуация населения

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    Очевидцы сообщают, что в районах, приближенных к военным складам, практически не осталось окон с целыми стеклами в домах. В центре Балаклеи проходит масштабная эвакуация населения.
    Пожар и взрывы на оружейном складе в Балаклее (Харьковская область)
    Скриншот

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В Балаклее Харьковской области, где в результате пожара на территории военной базы начали взрываться боеприпасы, объявлена эвакуация. Часть жителей вывозят в направлении пос. Савинцы, сообщает glavnoe.ua.

    Пожар и взрывы на оружейном складе в Балаклее. Видео
    Канал на Youtube Simon Phoenix
    Пожар и взрывы на складах боеприпасов в Харьковской области

    Ранее сообщалось, что жители близлежащих районов были вынуждены спешно покидать дома, а те, кто не успел, прячутся в подвалах

    "В направлении с. Петровское из Балаклеи образовалась "пробка" — огромный поток машин — авто стоят буквально впритык", — сообщают местные жители.

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    По некоторым данным, из центра города — площади Ростоцева — людей эвакуируют в село Шелевку. 

    Также сообщается, что в районах, приближенных к военным складам, практически не осталось окон с целыми стеклами.

    ​В Балаклее находится крупнейший в Украине склад боеприпасов. 26 декабря 2015 года Генштаб ВСУ сообщал о попытке поджечь склад боеприпасов в городе. В частности, сообщалось, что "около 03:00 утра была предпринята попытка диверсии на складах хранения боеприпасов неподалеку от города Балаклея Харьковской области". Тогда попытка оказалась неудачной. 

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