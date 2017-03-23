В Балаклее началась масштабная эвакуация населения

Скриншот

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В Балаклее Харьковской области, где в результате пожара на территории военной базы начали взрываться боеприпасы, объявлена эвакуация. Часть жителей вывозят в направлении пос. Савинцы, сообщает glavnoe.ua.

Ранее сообщалось, что жители близлежащих районов были вынуждены спешно покидать дома, а те, кто не успел, прячутся в подвалах.

"В направлении с. Петровское из Балаклеи образовалась "пробка" — огромный поток машин — авто стоят буквально впритык", — сообщают местные жители.

Смотрите также: Первые кадры с места взрыва в здании полиции в Ровно

По некоторым данным, из центра города — площади Ростоцева — людей эвакуируют в село Шелевку.

Также сообщается, что в районах, приближенных к военным складам, практически не осталось окон с целыми стеклами.

Люди эвакуируются как могут. Есть пробки и заторы. #Балаклея — Человек и диод (@Simon_ua) 23 марта 2017 г.

​В Балаклее находится крупнейший в Украине склад боеприпасов. 26 декабря 2015 года Генштаб ВСУ сообщал о попытке поджечь склад боеприпасов в городе. В частности, сообщалось, что "около 03:00 утра была предпринята попытка диверсии на складах хранения боеприпасов неподалеку от города Балаклея Харьковской области". Тогда попытка оказалась неудачной.