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    Фотоленты

    Первые кадры с места взрыва в здании полиции в Ровно

    Тема:

    Взрыв в здании полиции в Ровно (475)

    (обновлено: )156
    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета
    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета
    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета
    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета
    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета
    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета
    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета
    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета
    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета
    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета
    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета
    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета
    ГУ Нацполиции в Ровенской области
    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета
    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета
    ГУ Нацполиции в Ровенской области
    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета
    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета
    ГУ Нацполиции в Ровенской области
    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета
    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета
    ГУ Нацполиции в Ровенской области
    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета
    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета
    ГУ Нацполиции в Ровенской области
    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета
    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета
    ГУ Нацполиции в Ровенской области
    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета
    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета
    ГУ Нацполиции в Ровенской области
    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета
    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета
    ГУ Нацполиции в Ровенской области
    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета
    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета
    ГУ Нацполиции в Ровенской области
    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета
    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета
    ГУ Нацполиции в Ровенской области

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    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета

    В понедельник около 03:00 на улице Степана Бандеры в Ровно произошел взрыв, в результате которого повреждена стена и крыша гаражного помещения Управления патрульной полиции в Ровно, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.

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    Полицейские установили, что взрыв на территории административного здания патрульной полиции произошел в результате выстрела из противотанкового гранатомета. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили тубус от РПГ-22. Помещение поврежденного гаражного бокса было переоборудовано под тренажерный зал. Во время взрыва там никого не было.

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