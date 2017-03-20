Первые кадры с места взрыва в здании полиции в Ровно

В понедельник около 03:00 на улице Степана Бандеры в Ровно произошел взрыв, в результате которого повреждена стена и крыша гаражного помещения Управления патрульной полиции в Ровно, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.

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Полицейские установили, что взрыв на территории административного здания патрульной полиции произошел в результате выстрела из противотанкового гранатомета. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили тубус от РПГ-22. Помещение поврежденного гаражного бокса было переоборудовано под тренажерный зал. Во время взрыва там никого не было.