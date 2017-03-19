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    В Донецкой области из-за обстрела обесточено более тысячи домов

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    Без электричества в результате обстрелов остались поселки Еленовка, Луганское и Сигнальное в пригороде Донецка. В Еленовке -около 400 домов, в Сигнальном и Луганском - 700 домов.
    Свеча
    RIA News Сергей Венявский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В поселках Еленовка, Луганское и Сигнальное в пригороде Донецка более тысячи домов были обесточены в результате ночного обстрела, сообщили РИА Новости в местных администрациях.

    "В начале первого ночи был обстрел, снова обесточено восемь улиц — это около 400 домов. Информация о разрушениях уточняется", — сказали в администрации поселка Еленовка.

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    В Луганской сельской администрации сообщили, что в результате обстрела без света остались жители двух сел.

    "Перебили линии электропередачи, Сигнальное и Луганское без света. Это около полутора тысяч жителей или 700 домов", — отметили в Луганской сельской администрации.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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