В Авдеевке в результате обстрела ранена женщина

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В воскресенье, 19 марта, ополченцы обстреляли жилые дома в старой части Авдеевки, в результате обстрела была ранена пожилая женщина.

Об этом сообщил замглавы Нацполиции Украины, начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Авдеевка. 15.20 боевики ДНР расстреляли старую часть города. Разрушен дом на улице Колосова, 139, продолжается пожар. Получила ранения женщина 1949 г.р., на месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции", — написал он.

Ранее сообщалось, что в поселках Еленовка, Луганское и Сигнальное в пригороде Донецка более тысячи домов были обесточены в результате ночного обстрела.