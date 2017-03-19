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    В Авдеевке в результате обстрела ранена женщина

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (355)

    (обновлено: )32
    Согласно информации, ополченцы обстреляли старую часть Авдеевки. В результате обстрела был разрушен дом на улице Колосова и ранена женщина. На месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции.
    Последствия обстрела Авдеевки
    Вячеслав Аброськин / Facebook

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В воскресенье, 19 марта, ополченцы обстреляли жилые дома в старой части Авдеевки, в результате обстрела была ранена пожилая женщина.

    В Авдеевке обстреляли жилой сектор
    Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook
    В АТО Авдеевка без света, под Мариуполем обстрел

    Об этом сообщил замглавы Нацполиции Украины, начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

    "Авдеевка. 15.20 боевики ДНР расстреляли старую часть города. Разрушен дом на улице Колосова, 139, продолжается пожар. Получила ранения женщина 1949 г.р., на месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции", — написал он.

    Ранее сообщалось, что в поселках Еленовка, Луганское и Сигнальное в пригороде Донецка более тысячи домов были обесточены в результате ночного обстрела.

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