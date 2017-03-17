Более 20 человек погибли при обстреле мечети в Йемене

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Не менее 22 человек погибли при атаке на мечеть, расположенную на территории военной базы в йеменской провинции Мариб, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти.

Сообщается, что мечеть подверглась обстрелу во время пятничной молитвы.

Между тем, по данным агентства Франс Пресс, инцидент произошел неподалеку от столицы Йемена Саны, в нем погибли 26 йеменских солдат.

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В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.