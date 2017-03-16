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    Последствия обстрела жилого сектора в Ясиноватой

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (338)

    (обновлено: )159
    Сотрудники газовой службы ликвидируют последствия обстрела многоквартирного жилого дома в городе Ясиноватая Донецкой области
    Сотрудники газовой службы ликвидируют последствия обстрела многоквартирного жилого дома в городе Ясиноватая Донецкой области
    Сотрудники газовой службы ликвидируют последствия обстрела многоквартирного жилого дома в городе Ясиноватая Донецкой области
    Сотрудники газовой службы ликвидируют последствия обстрела многоквартирного жилого дома в городе Ясиноватая Донецкой области
    Многоквартирный жилой дом, пострадавший в результате обстрела, в городе Ясиноватая Донецкой области
    Многоквартирный жилой дом, пострадавший в результате обстрела, в городе Ясиноватая Донецкой области
    Сотрудники газовой службы ликвидируют последствия обстрела многоквартирного жилого дома в городе Ясиноватая Донецкой области
    Сотрудники газовой службы ликвидируют последствия обстрела многоквартирного жилого дома в городе Ясиноватая Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Сотрудники газовой службы ликвидируют последствия обстрела многоквартирного жилого дома в городе Ясиноватая Донецкой области
    Сотрудники газовой службы ликвидируют последствия обстрела многоквартирного жилого дома в городе Ясиноватая Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Сотрудники газовой службы ликвидируют последствия обстрела многоквартирного жилого дома в городе Ясиноватая Донецкой области
    Сотрудники газовой службы ликвидируют последствия обстрела многоквартирного жилого дома в городе Ясиноватая Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Сотрудники газовой службы ликвидируют последствия обстрела многоквартирного жилого дома в городе Ясиноватая Донецкой области
    Сотрудники газовой службы ликвидируют последствия обстрела многоквартирного жилого дома в городе Ясиноватая Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Многоквартирный жилой дом, пострадавший в результате обстрела, в городе Ясиноватая Донецкой области
    Многоквартирный жилой дом, пострадавший в результате обстрела, в городе Ясиноватая Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Многоквартирный жилой дом, пострадавший в результате обстрела, в городе Ясиноватая Донецкой области
    Многоквартирный жилой дом, пострадавший в результате обстрела, в городе Ясиноватая Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Сотрудники газовой службы ликвидируют последствия обстрела многоквартирного жилого дома в городе Ясиноватая Донецкой области.

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