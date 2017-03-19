Обстрел Авдеевки квалифицировали как теракт

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Полиция квалифицировала обстрел Авдеевки как теракт. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции Донецкой области.

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"Боевики продолжают расстреливать жилые кварталы прифронтового города. Сегодня около 15:40 боевики снова обстреливали старую часть города (Авдеевки — Ред.)… В пострадавшем районе сейчас работают сотрудники полиции, которые документируют последствия обстрела, обходят дома и выясняют, какая помощь нужна людям. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Ранее замглавы Нацполиции Украины, начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что в воскресенье, 19 марта, ополченцы обстреляли жилые дома в старой части Авдеевки, в результате обстрела была ранена пожилая женщина.