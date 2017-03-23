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    Происшествия

    В Балаклее из-за пожара на складах рвутся снаряды, жители прячутся в подвалах

    (обновлено: )2413
    Горожане спешно покидают район военной части, на территории которой располагаются склады боеприпасов. При этом мобильная связь в городе перегружена или отсутствует.
    Пожар и взрывы на оружейном складе в Балаклее (Харьковская область)
    Скриншот

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В городе Балаклея Харьковской области произошел пожар на оружейном складе, в результате чего начали взрываться боеприпасы, сообщает glavnoe.ua со ссылкой на местных жителей. 

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    Отмечается, что горожане спешно покидают район военной части, на территории которой располагаются склады боеприпасов. При этом мобильная связь в городе перегружена или отсутствует, стационарная — в некоторых местах отсутствует.

    ​"На автозаправках под Балаклеей — большие очереди, люди спешно покидают дома", — сообщили изданию нам местные жители.

    Также сообщается, что из Балаклеи идет огромный поток машин, а жители домов, расположенных вблизи от эпицентра взрывов,  пережидают ЧП в бомбоубежищах. 

    По информации местных жителей, в поселке Нефтяников, который находится в непосредственной близости от арсенала, в местной школе развернут эвакопункт. Жители направляются туда.

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    В Балаклее находится крупнейший в Украине склад боеприпасов. 

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