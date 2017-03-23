В Балаклее из-за пожара на складах рвутся снаряды, жители прячутся в подвалах

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КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В городе Балаклея Харьковской области произошел пожар на оружейном складе, в результате чего начали взрываться боеприпасы, сообщает glavnoe.ua со ссылкой на местных жителей.

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Отмечается, что горожане спешно покидают район военной части, на территории которой располагаются склады боеприпасов. При этом мобильная связь в городе перегружена или отсутствует, стационарная — в некоторых местах отсутствует.

На военной базе в городе Балаклея случилось ЧП! Пожар и взрывы! — Человек и диод (@Simon_ua) 23 марта 2017 г.

​"На автозаправках под Балаклеей — большие очереди, люди спешно покидают дома", — сообщили изданию нам местные жители.

Также сообщается, что из Балаклеи идет огромный поток машин, а жители домов, расположенных вблизи от эпицентра взрывов, пережидают ЧП в бомбоубежищах.

По информации местных жителей, в поселке Нефтяников, который находится в непосредственной близости от арсенала, в местной школе развернут эвакопункт. Жители направляются туда.

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В Балаклее находится крупнейший в Украине склад боеприпасов.