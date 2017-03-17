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    По факту взрыва на "Запорожкоксе" задержаны два руководителя

    (обновлено: )36
    По данным областной прокуратуры, предварительной причиной взрыва является нарушение технологического регламента при проведении огневых работ. Задержаны двое руководителей структурных подразделений предприятия и работник подразделения ГСЧС.
    Завод Запорожкокс
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    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. По факту взрыва на заводе "Запорожкокс", в результате которого погибли четыре работника, задержаны три человека — двое руководителей структурных подразделений предприятия и работник подразделения главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

    "Предварительной причиной взрыва является нарушение технологического регламента при проведении огневых работ", — отметили в ведомстве.

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    Взрыв произошел 16 марта. Открыто уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей". Как ранее сообщила пресс-служба ГПУ, во время проведения сварочных работ произошел взрыв сборника воды, в котором находился охлажденный технологический коксовый газ.

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