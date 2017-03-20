Фотоитоги 20 марта: Совет регионов, покемоны под Радой, взрыв в Ровно

В понедельник в Киеве прошел Совет регионального развития, в ходе которого президент Украины Петр Порошенко заявил, что ограниченный обмен товарами с отдельными районами Донецкой и Луганской областей может возобновиться, как только "Россия и ее марионетки вернут украинским владельцам и украинскому государству украденные заводы".

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Под Верховной Радой в понедельник проходит костюмированный перформанс, участники которого выступают за прозрачный конкурс на должность аудитора НАБУ.

Участники акции, переодетые в мультяшные персонажи, держат плакаты: "Я лучше Брауна", "Хочу быть аудитором НАБУ". Митинг организован депутатами-еврооптимистами, которые протестуют таким образом против назначения аудитором НАБУ Нейджела Брауна.

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В понедельник около 03:00 на улице Степана Бандеры в Ровно произошел взрыв, в результате которого повреждена стена и крыша гаражного помещения Управления патрульной полиции в Ровно, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области. Полицейские установили, что взрыв на территории административного здания патрульной полиции произошел в результате выстрела из противотанкового гранатомета. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили тубус от РПГ-22. Помещение поврежденного гаражного бокса было переоборудовано под тренажерный зал. Во время взрыва там никого не было.

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