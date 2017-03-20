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    Фотоленты

    Фотоитоги 20 марта: Совет регионов, покемоны под Радой, взрыв в Ровно

    Тема:

    Взрыв в здании полиции в Ровно (476)

    (обновлено: )101
    Премьер-министр Владимир Гройсман и президент Петр Порошенко во время заседания Совета регионального развития.
    Мэры Львова Андрей Садовый и Киева Виталий Кличко на Совете регионального развития.
    Акция у Верховной Рады Хочу быть аудитором НАБУ
    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета
    Учения сухопутных войск
    Экскурсия на корабли НАТО в Одессе
    На месте крушения самолета в Южном Судане
    Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии
    Мусор во Львове
    Крестный ход греко-католиков во Львове.
    Премьер-министр Владимир Гройсман и президент Петр Порошенко во время заседания Совета регионального развития.
    Премьер-министр Владимир Гройсман и президент Петр Порошенко во время заседания Совета регионального развития.
    УНИАН
    Мэры Львова Андрей Садовый и Киева Виталий Кличко на Совете регионального развития.
    Мэры Львова Андрей Садовый и Киева Виталий Кличко на Совете регионального развития.
    УНИАН
    Акция у Верховной Рады Хочу быть аудитором НАБУ
    Акция у Верховной Рады "Хочу быть аудитором НАБУ".
    facebook.com/antac.ua
    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета
    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета.
    ГУ Нацполиции в Ровенской области
    Учения сухопутных войск
    Учения сухопутных войск.
    facebook.com/theministryofdefence.ua
    Экскурсия на корабли НАТО в Одессе
    Экскурсия на корабли НАТО в Одессе.
    Андрей Маркелов/Вконтакте
    На месте крушения самолета в Южном Судане
    На месте крушения самолета в Южном Судане.
    Young Commando / Airlive
    Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии
    Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии.
    REUTERS Paulo Whitaker
    Мусор во Львове
    Мусор во Львове
    УНИАН
    Крестный ход греко-католиков во Львове.
    Крестный ход греко-католиков во Львове.
    УНИАН

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    Премьер-министр Владимир Гройсман и президент Петр Порошенко во время заседания Совета регионального развития.

    В понедельник в Киеве прошел Совет регионального развития, в ходе которого президент Украины Петр Порошенко заявил, что ограниченный обмен товарами с отдельными районами Донецкой и Луганской областей может возобновиться, как только "Россия и ее марионетки вернут украинским владельцам и украинскому государству украденные заводы". 

    Читайте также: Порошенко на Совете регионального развития: "атаманщина, махновщина и хаос"

    Под Верховной Радой в понедельник проходит костюмированный перформанс, участники которого выступают за прозрачный конкурс на должность аудитора НАБУ.

    Участники акции, переодетые в мультяшные персонажи, держат плакаты: "Я лучше Брауна", "Хочу быть аудитором НАБУ". Митинг организован депутатами-еврооптимистами, которые протестуют таким образом против назначения аудитором НАБУ Нейджела Брауна.

    Читайте также: В недоумении… Реакция мира на госблокаду Донбасса

    В понедельник около 03:00 на улице Степана Бандеры в Ровно произошел взрыв, в результате которого повреждена стена и крыша гаражного помещения Управления патрульной полиции в Ровно, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области. Полицейские установили, что взрыв на территории административного здания патрульной полиции произошел в результате выстрела из противотанкового гранатомета. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили тубус от РПГ-22. Помещение поврежденного гаражного бокса было переоборудовано под тренажерный зал. Во время взрыва там никого не было.

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