Запад дал Порошенко понять, что он подставил партнеров - Золотарев

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

События минувшей недели ярко продемонстрировали реальную расстановку сил в украинском политикуме. Стоило радикалам под негласным управлением главы МВД надавить в вопросе блокады Донбасса и санкций российским банкам, власть тут же пошла на их условия. Но если раньше вмешаться в ситуацию могли западные партнеры, то сейчас, когда у них хватает своих проблем, они предпочли пустить все на самотек.

По мнению политического эксперта, директора Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, в настоящее время Запад всячески старается дистанцироваться от Украины.

"Сложилась классическая ситуация, когда признать геополитическое поражение нельзя, но дальше инвестировать в очевидно проигрышное дело никто не хочет. Запад сейчас понимает — вкладывая в коррупцию, он усиливает коррупцию, вкладывая в хаос, он усиливает хаос. С этим и связано изменившееся отношение. Украина превратилась в чемодан без ручки — нести тяжело, а бросить жалко", — говорит эксперт.

По словам Золотарева, в этом плане ключевым моментом станет выработка позиции администрации президента США Дональда Трампа по Украине.

"От того, каким будет окончательное решение будет зависеть очень многое в украинских внутриполитических раскладах. Пока никакой позиции нет возникла пауза. Если брать пример транша от МВФ, то он показывает, что как только украинские власти вышли за рамки с блокадой на Донбассе, они тут же получили по носу. Президенту Петру Порошенко дали понять, что своими действиями он подставляет своих внешних партнеров. В целом же, пауза в отношениях затянется еще на несколько месяцев", — считает политолог.

Золотарев не исключил, что ближайшие несколько месяцев могут повергнуть Украину в хаос.

"После потери американского дядьки, а мы прекрасно знаем, что проект баланса властей от Байдена-Нулланд приказал долго жить, сдерживающего фактора уже не будет. Это значит, что в украинском политикуме может начаться война "всех против всех". Дворцовые перевороты не исключены. Отстраненность Вашингтона может стать стимулятором интриг в кругах политических элит. В Украине сейчас возможны любые сценарии", — подытожил политолог.