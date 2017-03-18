В недоумении... Реакция мира на госблокаду Донбасса

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Разрыв шаблона

В четверг, 16 марта, Госдеп США впервые прокомментировал ситуацию с госблокадой Донбасса, предупредив о ее "серьезных последствиях".

Во время телефонного брифинга и.о. представителя внешнеполитического ведомства Марк Тонер заявил, что США выступают за мирное урегулирование ситуации вокруг транспортной блокады Донбасса. "Мы отслеживаем эту блокаду на востоке Украины на постоянной основе", — цитирует его "Укринформ".

При этом Тонер подчеркнул важность "решения этого вопроса мирным путем, с уважением к территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах".

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Однако Тонер не стал комментировать, нарушает ли блокада каким-либо образом минские договоренности, отметив, что ситуация меняется.

Резкая критика Франции

С резкой критикой госблокады Донбасса выступил представитель МИД Франции Ромен Надаль.

Надаль призвал власти Украины сделать все для снятия запрета на движение железнодорожного транспорта.

"Франция обеспокоена решением правительства Украины от 15 марта о введении временной блокады на движение товаров в сторону востока страны. Мы призываем украинские власти снять блокаду с железнодорожных путей у линии соприкосновения", — заявил он.

По его словам, блокада не способствует мирному урегулированию в рамках минских договоренностей.

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В то же время во французском МИД подчеркнули, что обеспокоены признанием Россией паспортов ДНР и ЛНР, а также "национализацией" украинских предприятий в "республиках".

Германия тоже против

Раскритиковала решение Киева и Германия. По словам представителя канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффана Зиберта, "официальная блокада Донбасса отдаляет оккупированные территории".

"Национализация на неподконтрольной территории, признание этого усложняет и без того сложную ситуацию. Не выполняются мирные договоренности. Ни со стороны Москвы, ни со стороны Киева. Мы обеспокоены решением СНБО об остановке связей, я считаю, что это еще больше отдаляет Донбасс", — заявил он.

Также спикер Меркель добавил, что насильственные акции, которые были этими днями, — "это последнее, что нужно Украине сейчас".

Мартин Шефер, пресс-секретарь министра иностранных дел Зигмара Габриэля, сказал, что "продолжающиеся тенденции к расколу на Украине вызывают серьезное беспокойство у правительства".

По словам Шефера, украинская сторона предприняла слишком мало действий против украинских националистов, которые организовали блокаду. Вместо того, чтобы противодействовать этому, украинский Совет национальной безопасности и обороны принял решение полностью запретить товарообмен. "Это приводит к усилению разрыва", — предупредил Шефер.

В свою очередь посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал действия участников блокады "саботажем". Об этом он написал в своем Twitter: "Федеральное правительство Германии осудило самовольную блокаду ОРДЛО и призвало протестующих прекратить саботаж, который наносит ущерб государству".

ЕС удивлен

Решение Киева прекратить транспортное сообщение с Донбассом немало удивило европейцев.

По словам главы представительства ЕС в Украине Хьюго Мингарелли, решение об установлении блокады Донбасса противоречит предыдущей политике украинского правительства, которую разделяли в ЕС. В связи с этим в Евросоюзе ждут от Киева объяснений.

"До сих пор украинская власть в отношении территории Донбасса использовала инклюзивный подход при одновременной борьбе с контрабандой. Инклюзивный подход обеспечивал решения гуманитарных проблем населения Донбасса, а также способствовал экономической ситуации в Донбассе. Такой подход был полностью поддержан нами, и поэтому вчерашнее решение СНБО нас удивило", — отметил он.

Представительство ЕС в Украине попросило Киев предоставить дополнительную информацию о решении СНБО, и "это позволит нашему политическому руководству в Брюсселе сформировать позицию в отношении этого решения".

Ранее в ЕС неоднократно заявляли, что госблокада Донбасса создает сложную ситуацию в энергетической сфере Украины и приведет к закрытию многих предприятий.