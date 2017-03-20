Порошенко о ситуации в экономике: жить будем долго и счастливо

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что экономика Украины находилась на грани "потустороннего мира", однако сейчас "встала на ноги", что позволяет сказать, что "жить будем долго и счастливо".

"Если провести аналогию с медицинской сферой, ситуация в экономике выглядит приблизительно так… Мы, находясь уже на грани с потусторонним миром, попали в реанимацию и выжили, провели определенное время в палате интенсивной терапии и встали на ноги. Нас выписали, мы пошли, и мы не просто полностью выздоравливаем, а наполнены силой и энергией, жить будем долго и счастливо", — сказал Порошенко, выступая в понедельник на заседании совета регионов, которое транслирует телеканал "112 Украина".

Он отметил, что достигнутые результаты в экономике Украины еще не привели к тому, чтобы это почувствовали простые жители страны.

Верховная Рада Украины 21 декабря 2016 года приняла госбюджет на 2017 год, предусматривающий дефицит на уровне 3% ВВП. Правительство закладывает в документе на будущий год рост экономики на уровне 3%, инфляцию на уровне 8,1% и курс доллара в 27,2 гривны. В государственном бюджете на этот год на финансирование сектора обороны и безопасности страны предусмотрено 136 миллиардов гривен (5 миллиардов долларов), что составляет 5% ВВП. В прошлом году на эти цели было предусмотрено 114 миллиардов гривен (около 4 миллиардов долларов).