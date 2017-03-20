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    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета

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    Взрыв в здании полиции в Ровно (475)

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    Взрыв на территории административного здания патрульной полиции состоялся в результате действия выстрела из противотанкового гранатомета, а при осмотре места происшествия правоохранители обнаружили тубус от РПГ-22.
    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета
    ГУ Нацполиции в Ровенской области

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. В ночь на понедельник на улице Степана Бандеры в Ровно произошел взрыв, в результате которого повреждена стена и крыша гаражного помещения Управление патрульной полиции, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

    "Полицейские установили, что взрыв на территории административного здания патрульной полиции состоялся в результате действия выстрела из противотанкового гранатомета. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили тубус от РПГ-22. Помещение поврежденного гаражного бокса было переоборудовано под тренажерный зал, во время взрыва там никого не было", — говорится в сообщении.

    ГУ Нацполиции в Ровенской области
    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета

    По факту хулиганства, совершенного с применением огнестрельного оружия начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. С целью задержания злоумышленников в области введен план "Перехват" и усилены меры по обеспечению общественной безопасности и порядка.

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    Ранее сообщалось о взрыве возле жилого дома в Мариуполе. Также известно о гибели мужчины в результате взрыва гранаты в Волновахе.

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