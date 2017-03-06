В Мариуполе возле жилого дома произошел взрыв

Пресс-служба ГУ НП в Донецкой области

КИЕВ, 6 мар —РИА Новости Украина. В понедельник, 6 марта, около 13 часов дня в полицию Мариуполя поступило заявление от жительницы микрорайона Восточный о том, что под окнами ее квартиры прогремел взрыв, сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

Пресс-служба ГУ НП в Донецкой области Взрыв возле жилого дома в Мариуполе

Пресс-служба ГУ НП в Донецкой области Взрыв возле жилого дома в Мариуполе

Осколки посекли окно на первом этаже, жертв среди жителей многоэтажного дома нет.

"На месте обнаружена взрывная воронка и чека от гранаты РГД-5. В ходе опроса жильцов дома стало известно, что взрыв был слышен примерно в 4 утра, однако никто в полицию с сообщениями не обращался", – сообщили в Центральном отделе полиции Донецкой области.

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В настоящее время полиция проводит первоочередные оперативные и следственные мероприятия для выяснения обстоятельств происшествия, а также устанавливает личность злоумышленника.

Напомним, ОБСЕ в начале марта сообщала, что зафиксировала около 2,5 тыс взрывов в Донецкой и Луганской областях за сутки.