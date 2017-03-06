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    В Мариуполе возле жилого дома произошел взрыв

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (449)

    (обновлено: )10801
    Согласно данным правоохранительных органов, на месте обнаружена взрывная воронка и чека от гранаты РГД-5. Жертв среди жителей многоэтажного дома нет. Осколки посекли окно на первом этаже.
    Взрыв возле жилого дома в Мариуполе
    Пресс-служба ГУ НП в Донецкой области

    КИЕВ, 6 мар —РИА Новости Украина. В понедельник, 6 марта, около 13 часов дня в полицию Мариуполя поступило заявление от жительницы микрорайона Восточный о том, что под окнами ее квартиры прогремел взрыв, сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

    Пресс-служба ГУ НП в Донецкой области
    Взрыв возле жилого дома в Мариуполе
    Пресс-служба ГУ НП в Донецкой области
    Взрыв возле жилого дома в Мариуполе

    Осколки посекли окно на первом этаже, жертв среди жителей многоэтажного дома нет.

    "На месте обнаружена взрывная воронка и чека от гранаты РГД-5. В ходе опроса жильцов дома стало известно, что взрыв был слышен примерно в 4 утра, однако никто в полицию с сообщениями не обращался", – сообщили в Центральном отделе полиции Донецкой области.

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    В настоящее время полиция проводит первоочередные оперативные и следственные мероприятия для выяснения обстоятельств происшествия, а также устанавливает личность злоумышленника.

    Напомним, ОБСЕ в начале марта сообщала, что зафиксировала около 2,5 тыс взрывов в Донецкой и Луганской областях за сутки.

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