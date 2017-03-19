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    В результате взрыва газа в Брюсселе погиб человек

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    По информации прокуратуры Брюсселя, вечером под обломками было найдено тело человека. Среди семи пострадавших трое, в том числе дети двух и 15 лет, тяжело ранены.
    В результате взрыва газа в Брюсселе погиб человек
    @AncaGurzu

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва в жилом доме в Брюсселе, который, вероятно, произошел из-за утечки бытового газа, сообщает газета Matin.

    Смотрите также: Взрыв газа в Брюсселе, разрушены два дома

    Инцидент произошел в коммуне Сен-Жиль в субботу во второй половине дня. Ранее сообщалось, что взрыв обрушил три этажа жилого здания. Сообщалось о семи раненых.

    Как пишет издание, трое из них, в том числе дети двух и 15 лет, тяжело ранены.

    "Вечером под обломками было найдено тело человека", — сообщила прокуратура Брюсселя.

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