В результате взрыва газа в Брюсселе погиб человек

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва в жилом доме в Брюсселе, который, вероятно, произошел из-за утечки бытового газа, сообщает газета Matin.

Смотрите также: Взрыв газа в Брюсселе, разрушены два дома

Инцидент произошел в коммуне Сен-Жиль в субботу во второй половине дня. Ранее сообщалось, что взрыв обрушил три этажа жилого здания. Сообщалось о семи раненых.

Как пишет издание, трое из них, в том числе дети двух и 15 лет, тяжело ранены.

"Вечером под обломками было найдено тело человека", — сообщила прокуратура Брюсселя.