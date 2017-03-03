наверх
03.03.201723:34
Курсы валют НБУ
  • EUR28.48- 0.15
  • USD27.09- 0.09
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Мужчина погиб из-за взрыва гранаты в Волновахе

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (213)

    9
    По информации главного управления Национальной полиции в Донецкой области, взрыв произошел в пятницу по улице Центральной Волновахи, на месте происшествия правоохранители обнаружили тело 60-летнего мужчины и фрагменты гранаты РГД-5.
    Мужчина погиб из-за взрыва гранаты в Волновахе
    ГУ НП в Донецкой области

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Мужчина погиб при взрыве гранаты в городе Волноваха в Донецкой области, ведется проверка, сообщается на сайте главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook
    Донбасс: люди боятся остаться без связи — спецкор

    По данным ведомства, взрыв произошел в пятницу по улице Центральной, на месте происшествия правоохранители обнаружили тело 60-летнего мужчины и фрагменты гранаты РГД-5.

    "Установлено, что в результате взрыва погиб 60-летний мужчина. Им оказался исполняющий обязанности руководителя Приазовской геологоразведочной экспедиции. Подчиненные рассказали, что человек был на работе и вышел на улицу по делам, а через несколько минут услышали взрыв и увидели дым", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что инцидент внесен в Единый реестр досудебных расследований с пометкой "несчастный случай", ведется проверка.

    Ранее сообщалось, что в поселке Лиман, недалеко от Славянска Донецкой области, нашли женскую сумку с гранатами.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Адвокат Иван Либерман. Архивное фото
    Насирову вручили подозрение, у него инфаркт
    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    Центр Киева. Архивное фото
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа