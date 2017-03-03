Мужчина погиб из-за взрыва гранаты в Волновахе

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Мужчина погиб при взрыве гранаты в городе Волноваха в Донецкой области, ведется проверка, сообщается на сайте главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

По данным ведомства, взрыв произошел в пятницу по улице Центральной, на месте происшествия правоохранители обнаружили тело 60-летнего мужчины и фрагменты гранаты РГД-5.

"Установлено, что в результате взрыва погиб 60-летний мужчина. Им оказался исполняющий обязанности руководителя Приазовской геологоразведочной экспедиции. Подчиненные рассказали, что человек был на работе и вышел на улицу по делам, а через несколько минут услышали взрыв и увидели дым", — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент внесен в Единый реестр досудебных расследований с пометкой "несчастный случай", ведется проверка.

Ранее сообщалось, что в поселке Лиман, недалеко от Славянска Донецкой области, нашли женскую сумку с гранатами.