В Брюсселе в жилом доме произошел взрыв, семь человек ранены – СМИ

КИЕВ, 18 мар – РИА Новости Украина. В жилом доме в коммуне Сен-Жиль в Брюсселе произошел взрыв. В результате семь человек получили ранения, в том числе один тяжелые. Взрыв, вероятно, произошел из-за утечки бытового газа, сообщил интернет-ресурс 7sur7.

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По его данным, взрыв обрушил три этажа жилого здания. Под обломками может находиться один из жильцов.

Проводятся спасательные работы.

Ранее президент Франции Франсуа Олланд назвал терактом взрыв в парижском офисе Международного валютного фонда.