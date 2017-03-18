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    В Брюсселе в жилом доме произошел взрыв, семь человек ранены – СМИ

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    Согласно информации, семь человек получили ранения, в том числе один тяжелые. Взрыв обрушил три этажа жилого здания. Под обломками может находиться один из жильцов.
    Полиция Бельгии. Архивное фото
    Associated Press Franziska Kraufmann

    КИЕВ, 18 мар – РИА Новости Украина. В жилом доме в коммуне Сен-Жиль в Брюсселе произошел взрыв. В результате семь человек получили ранения, в том числе один тяжелые. Взрыв, вероятно, произошел из-за утечки бытового газа, сообщил интернет-ресурс 7sur7.

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    По его данным, взрыв обрушил три этажа жилого здания. Под обломками может находиться один из жильцов.

    Проводятся спасательные работы.

    Ранее президент Франции Франсуа Олланд назвал терактом взрыв в парижском офисе Международного валютного фонда.

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