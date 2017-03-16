Взрыв произошел на заводе "Запорожкокс", погибли четыре человека

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В Запорожье в результате взрыва на заводе "Запорожкокс" погибли четыре человека. Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на пресс-службу полиции города.

"На заводе произошел взрыв емкости с газом без горения. Подрядная организация проводила сварочно-ремонтные работы этой емкости. В результате чего произошел взрыв. Погибли четыре человека. Трое — на месте, один — в карете скорой помощи. Сейчас ведется осмотр места происшествия", — сообщили в пресс-службе.

Как сообщает местное издание "Вместе", взрыв произошел около 15 часов в одном из цехов предприятия. Причиной происшествия стал взрыв одной из емкостей с газом. На месте продолжают работать правоохранители.

Ранее сообщалось, что два поселка остались без газоснабжения и электричества из-за взрыва на газопроводе под Краматорском в Донецкой области.