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    Взрыв произошел на заводе "Запорожкокс", погибли четыре человека

    (обновлено: )64110
    По информации полиции, на заводе "Запорожкокс" произошел взрыв емкости с газом без горения во время проведения сварочно-ремонтных работ. Погибли четыре человека.
    Завод Запорожкокс
    Вместе

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В Запорожье в результате взрыва на заводе "Запорожкокс" погибли четыре человека. Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на пресс-службу полиции города.

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    "На заводе произошел взрыв емкости с газом без горения. Подрядная организация проводила сварочно-ремонтные работы этой емкости. В результате чего произошел взрыв. Погибли четыре человека. Трое — на месте, один — в карете скорой помощи. Сейчас ведется осмотр места происшествия", — сообщили в пресс-службе.

    Как сообщает местное издание "Вместе", взрыв произошел около 15 часов в одном из цехов предприятия. Причиной происшествия стал взрыв одной из емкостей с газом. На месте продолжают работать правоохранители.

    Ранее сообщалось, что два поселка остались без газоснабжения и электричества из-за взрыва на газопроводе под Краматорском в Донецкой области.

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