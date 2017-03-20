Порошенко озвучил условия отмены госблокады Донбасса

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ограниченный обмен товарами с отдельными районами Донецкой и Луганской областей может возобновиться, как только "Россия и ее марионетки вернут украинским владельцам и украинскому государству украденные заводы". Об этом Порошенко сказал во время заседания Совета регионального развития в понедельник в Киеве.

Ранее Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении грузовых перевозок с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. Согласно решению СНБО, прекращение перемещения грузов через линию соприкосновения в Донбассе вводится временно — до полного прекращения огня, отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также "возврата захваченных предприятий".

"Нам пришлось решением СНБО временно приостановить транспортное сообщение с оккупированной территорией. Это решение носило вынужденный характер, оно лишь приостановило тот хаос, в который блокадники пытались погрузить всю страну. Борясь за возвращение территорий, мы могли и даже должны были осуществлять товарный обмен с украинскими заводами, с теми, которые смогли остаться в правовом поле Украины", — сказал президент.

"Ограниченный обмен товарами может возобновиться, как только Россия и ее марионетки вернут украинским владельцам и украинскому государству украденные заводы", — приводит слова Порошенко УНИАН.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

В свою очередь власти ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.