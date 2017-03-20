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    Порошенко назвал Мазепу "символом украинского сопротивления России"

    (обновлено: )15002
    Иван Мазепа стала "решающей фигурой" для украинской истории, заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, гетман стал "флагом нашего движения к независимости".
    Президент Петр Порошенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко назвал "символом украинского сопротивления России" украинского гетмана Ивана Мазепу — бывшего соратника Петра I, перешедшего в годы Северной войны на сторону шведов.

    "В этот день родился Иван Мазепа, фигура которого стала решающей для украинской истории. Он стал настоящим символом украинского сопротивления России; флагом нашего движения к независимости — той цели, которую Мазепа, идя впереди своего времени, осознал уже через 50 лет после Переяслава (Переяславской рады — Ред.)", — написал Порошенко в Facebook.

    Личность бывшего соратника Петра I Мазепы, перешедшего в годы Северной войны на сторону шведов, неоднозначно оценивается в Украине и России. В Украине многие политики и историки называют Мазепу борцом за независимость Украины. В России гетмана воспринимают как предателя. Несмотря на переход Мазепы на сторону шведов, многие украинские казаки остались верными Петру I и принимали участие в Полтавской битве на стороне России под предводительством нового гетмана Скоропадского и полковника Палия. В начале XVIII века имя Мазепы было предано анафеме.

    Переяславская рада прошла 18 января 1654 года в Переяславе. На ней запорожским казачеством под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого было принято историческое решение о переходе Украины под покровительство царя московского Алексея Романова.

    Ранее сообщалось, что в Полтаве подорвали памятник Мазепе, который собирался открывать Порошенко.

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