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    Общество

    Основная часть населения Балаклеи уже эвакуирована - власти

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    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (7)

    (обновлено: )30810
    В районной горадминистрации сообщили, что первая волна эвакуации населения уже завершилась, "автобусами эвакуирована основная часть населения". Специалисты обходят дома и проверяют, кто остался.
    Эвакуация в Балаклее
    Вконтакте Оля Иванова-Чистоколенко

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Основная часть населения города Балаклея в Харьковской области эвакуирована из-за взрывов на складе с боеприпасами, информация о пострадавших пока отсутствует, сообщили РИА Новости в четверг в отделе гражданской обороны районной администрации города.

    Взрыв и пожар на складах боеприпасов в Балаклее. Видео
    Канал на Youtube Alex Popov
    Ракеты и огненный столб. Взрыв на складах боеприпасов в Балакалее

    "Первая волна эвакуации завершилась. Автобусами эвакуирована основная часть населения. Сейчас автобусы возвращаются, чтобы эвакуировать остальных. Сейчас специалисты обходят дома и проверяют, кто остался",- сказали в райадминистрации.

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    "Пока информация к нам ни от каких служб не поступала, докладывают, что пока без жертв",- сказали в райадминистрации.

    В Балаклее Харьковской области, где в результате ЧП на территории военной базы в ночь на четверг начали взрываться боеприпасы, объявлена эвакуация. Спецкомиссия Минобороны срочно вылетела в Балаклею. 

    Вконтакте Оля Иванова-Чистоколенко
    Эвакуация населения в Балаклее

    ​В Балаклее находится крупнейший в Украине склад боеприпасов. 26 декабря 2015 года Генштаб ВСУ сообщал о попытке поджечь склад боеприпасов в городе. В частности, тогда сообщалось, что "около 03:00 утра была предпринята попытка диверсии на складах хранения боеприпасов неподалеку от города Балаклея Харьковской области". Тогда попытка оказалась неудачной. 

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