Основная часть населения Балаклеи уже эвакуирована - власти

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Основная часть населения города Балаклея в Харьковской области эвакуирована из-за взрывов на складе с боеприпасами, информация о пострадавших пока отсутствует, сообщили РИА Новости в четверг в отделе гражданской обороны районной администрации города.

"Первая волна эвакуации завершилась. Автобусами эвакуирована основная часть населения. Сейчас автобусы возвращаются, чтобы эвакуировать остальных. Сейчас специалисты обходят дома и проверяют, кто остался",- сказали в райадминистрации.

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"Пока информация к нам ни от каких служб не поступала, докладывают, что пока без жертв",- сказали в райадминистрации.

В Балаклее Харьковской области, где в результате ЧП на территории военной базы в ночь на четверг начали взрываться боеприпасы, объявлена эвакуация. Спецкомиссия Минобороны срочно вылетела в Балаклею.

Вконтакте Оля Иванова-Чистоколенко Эвакуация населения в Балаклее

​В Балаклее находится крупнейший в Украине склад боеприпасов. 26 декабря 2015 года Генштаб ВСУ сообщал о попытке поджечь склад боеприпасов в городе. В частности, тогда сообщалось, что "около 03:00 утра была предпринята попытка диверсии на складах хранения боеприпасов неподалеку от города Балаклея Харьковской области". Тогда попытка оказалась неудачной.