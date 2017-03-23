Спецкомиссия Минобороны срочно вылетела в Балаклею

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В городе Балаклея (Харьковская область) пытаются локализовать и погасить пожар, возникший в результате мощного взрыва на базе вооружений. На место происшествия уже вылетела специальная комиссия, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Ранее сообщалось, что в Балаклее Харьковской области, где в результате ЧП на территории военной базы в ночь на четверг начали взрываться боеприпасы, объявлена эвакуация.

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В Минобороны отметили, что на место происшествия для оказания помощи и выявления причин произошедшего, вылетела комиссия во главе с заместителем министра обороны Украины генерал-лейтенантом Игорем Павловским, офицерами Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВС Украины.

По данным ведомства, "в 2:45, на отдельных площадках базы вооружения, расположенной в городе Балаклея Харьковской области, начался пожар".

​В Балаклее находится крупнейший в Украине склад боеприпасов. 26 декабря 2015 года Генштаб ВСУ сообщал о попытке поджечь склад боеприпасов в городе.

@Simon_ua Взрывы на складах боеприпасов в Балаклее

В частности, тогда сообщалось, что "около 03:00 утра была предпринята попытка диверсии на складах хранения боеприпасов неподалеку от города Балаклея Харьковской области". Тогда попытка оказалась неудачной.