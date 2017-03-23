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    Общество

    Радиус 5 км от эпицентра взрывов в Балаклее объявлен чрезвычайной зоной

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    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (7)

    (обновлено: )179942
    Председатель Балаклейской райгосадминистрации Степан Масельский пока не располагает информацией о возможных жертвах и пострадавших в результате взрывов на складах боеприпасов.
    Взрывы на складах боеприпасов в Балаклее
    @Simon_ua

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Глава Балаклейской райгосадминистрации Степан Масельский подтвердил информацию о взрывах на складах боеприпасов, однако заявил, что не располагает информацией о возможных жертвах или пострадавших в результате ЧП. 

    Взрыв и пожар на складах боеприпасов в Балаклее. Видео
    Канал на Youtube Alex Popov
    Ракеты и огненный столб. Взрыв на складах боеприпасов в Балакалее

    В Балаклее Харьковской области, где в результате ЧП на территории военной базы в ночь на четверг начали взрываться боеприпасы, объявлена эвакуация.

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    "Да, взрываются. Идет эвакуация жителей из 5-километровой зоны. Уже заканчиваем", — сказал Масельский в комментарии изданию "Главное". 

    При этом он затруднился сказать, если погибшие или пострадавшие. "Пока мы не понимаем этого", — отметил он.

    Как сообщалось, что спецкомиссия Минобороны срочно вылетела в Балаклею. 

    ​В Балаклее находится крупнейший в Украине склад боеприпасов. 26 декабря 2015 года Генштаб ВСУ сообщал о попытке поджечь склад боеприпасов в городе. В частности, тогда сообщалось, что "около 03:00 утра была предпринята попытка диверсии на складах хранения боеприпасов неподалеку от города Балаклея Харьковской области". Тогда попытка оказалась неудачной. 

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