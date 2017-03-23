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    Ракеты и огненный столб. Взрыв на складах боеприпасов в Балакалее

    Тема:

    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (7)

    (обновлено: )136830
    В Балаклее Харьковской области, где в результате ЧП на территории военной базы в ночь на четверг начали взрываться боеприпасы, объявлена эвакуация. В город срочно вылетела спецкомиссия Минобороны.
    Канал на Youtube Alex Popov

    В сети обнародовано видео взрывов на базе боеприпасов в Балаклее Харьковской области: огонь уже добрался до складов с ракетами.

    На одном из видео (см.выше) зафиксировано, как из эпицентра взрыва вылетела ракета. 

    На еще одном видео (см. ниже) запечатлен масштабный пожар и "гриб" над огненным столбом. 

    Ранее сообщалось, что в Балаклее Харьковской области, где в результате ЧП на территории военной базы в ночь на четверг начали взрываться боеприпасы, объявлена эвакуация.

    Также сообщалось, что спецкомиссия Минобороны срочно вылетела в Балаклею. 

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