Ракеты и огненный столб. Взрыв на складах боеприпасов в Балакалее

В сети обнародовано видео взрывов на базе боеприпасов в Балаклее Харьковской области: огонь уже добрался до складов с ракетами.

На одном из видео (см.выше) зафиксировано, как из эпицентра взрыва вылетела ракета.

На еще одном видео (см. ниже) запечатлен масштабный пожар и "гриб" над огненным столбом.

Ранее сообщалось, что в Балаклее Харьковской области, где в результате ЧП на территории военной базы в ночь на четверг начали взрываться боеприпасы, объявлена эвакуация.

Также сообщалось, что спецкомиссия Минобороны срочно вылетела в Балаклею.