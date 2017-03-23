Матиос: взрыв на складах в Балаклее произошел в результате диверсии

КИЕВ, 23 мар — РАИ Новости Украина. По предварительным данным, причиной ЧП на складах боеприпасов в Балаклее в Харьковской области стала диверсия, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

В Балаклее Харьковской области, где в результате ЧП на территории военной базы в ночь на четверг начали взрываться боеприпасы, объявлена эвакуация. Позже стало известно, что спецкомиссия Минобороны срочно вылетела в Балаклею.

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"По предварительным данным (теперь уже по результатам следственных действий) военного прокурора Харьковского гарнизона (который находится на месте событий), в результате диверсии сегодня ночью в 3 часа. 2 мин. на нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152мм) вблизи города Балаклея в Харьковской области произошел взрыв (возник пожар), повлекшей детонацию боеприпасов", — написал Матиос на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что от места детонации путем установления блокировки организована условная 7-километровая граница зоны опасности разлета боеприпасов.

"Данных о человеческих жертвах нет. На место происшествия выехало руководство области и правоохранительных органов… Учитывая возможность увеличения площадей детонации боеприпасов и их разлет, организована эвакуация местного населения. Принимаем все возможные меры для недопущения человеческих жертв, установления очевидцев диверсии и осмотр места происшествия", — сообщил главный военный прокурор.

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Матиос добавил, что "Государственной пограничной службой ужесточен режим пограничного контроля на восточно-южном направлении".

​В Балаклее находится крупнейший в Украине склад боеприпасов.