Корнейчук: бытовой антисемитизм вышел за рамки быта

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Повод снова заговорить об антисемитизме в Украине дала нардеп Надежда Савченко. В эфире одного из телеканалов зрительница задала ей вопрос, почему никто не говорит о "еврейском иге"? Савченко на это ответила, что нынешняя власть в стране действительно имеет "кровь неукраинскую".

Позднее нардеп объяснила на своей странице в соцсети, что после эфира евреи из Одессы сообщили ей: они тоже не признают эту власть своей.

"Итак, ищем дальше, чье же оно то "иго" в Украине?… Потому что украинская по крови и по духу власть — это та, что любит Украинскую Землю больше всего и заботится о Украинском Народе, независимо от национальности, вероисповедания или цвета кожи, все в Украине могут жить в экономическом достатке, в мире и согласии!" — написала Савченко.

Возможно, скандальное высказывание нардепа — пробный шар для проверки реакции общества, а может быть, просто проявление бытового антисемитизма. Об этом сказал политический аналитик Дмитрий Корнейчук, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

"Бытовой антисемитизм существовал и будет существовать в Украине. Однако он почти всегда ограничивается неким скрытым внутренним недовольством в стиле «почему они, а не я?" или просто словесными эмоциональными высказываниями. Такая лояльность связана с нашей украинской ментальностью, которая, во многом похожа на еврейскую. Да и большим количеством еврейской крови, намешанной в нашем народе. Недаром именно на территории нынешней Украины проходила "черта оседлости" для евреев во времена Российской империи. И тут практически не было еврейских погромов. После времен Гетманщины, украинцы и евреи нашли мирный способ сосуществования, поскольку обе нации находились в угнетенном положении при царизме", — отметил Корнейчук.

По его словам, именно в силу отсутствия в Украине развитого антисемитизма не срабатывали всевозможные политические технологии, направленные на дискредитацию политиков за их еврейские корни — "как это пытались делать против Порошенко, Тимошенко, Яценюка или Гройсмана".

"С другой стороны мы должны понимать, что ранее политики с еврейскими корнями не занимали самые высокопоставленные должности в украинской власти. И не находились при власти в условиях войны и полного обнищания народа", — сказал эксперт, добавив: "Поэтому сейчас крайне сложно спрогнозировать, как поведет себя общество, если целенаправленно начать обвинять именно евреев в том, что именно они во всем виноваты".

Корнейчук привел исторический пример: во времена гетмана Богдана Хмельницкого еврейские погромы были связаны именно с тем, что критическая масса евреев находилась в качестве управляющих польских имений на территории Украины.

"В Украине агрессивный антисемитизм может развиться в двух случаях. Первый – в случае его государственной поддержки (Хмельницкий, Петлюра). Но вряд ли мы это увидим сейчас. Второй – при попытке прийти к власти на волне антисемитизма маргинальных политиков. И не исключено, что слова Савченко о власти, имеющей "неукраинскую кровь" (то есть, она согласилась с тезисом о "еврейском иге"), — это такой пробный шар для проверки реакции общества. Хотя, скорее всего, это не более чем выражение бытового антисемитизма, проскользнувшая сквозь личину начинающего политика. Да и общество, как мы видим, не готово поддерживать антиеврейскую тему. Недаром на ней не спекулируют националисты", - резюмировал аналитик.

Отметим, за Савченко заступился ее бывший адвокат Марк Фейгин. В комментарии "Обозревателю" он назвал ответ нардепа "неуклюжим", но заверил: "никакого антисемитизма у нее никогда не было".