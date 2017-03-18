Порошенко первым выведет Насирова за руку из тюрьмы - Савченко

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. "Убрать" отстраненного главу Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова уже не получится, но и отбывать тюремное наказание ему не позволят, так как он сдаст всех тех, кто сейчас его покрывает. Такое мнение высказала внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко в программе "FACE 2 FACE" на телеканале ZIK.

В Министерстве юстиции Украины в четверг, 16 марта, подтвердили внесение залога в размере 100 млн грн за Романа Насирова. Детально ознакомиться с возложенными на него обязанностями после выхода из СИЗО можно здесь.

"Ни у кого не было никакого сомнения, что за Романа Насирова внесут залог, и он выйдет на свободу. Ведь сегодня в государстве нет ни политической воли, ни действенного закона, чтобы топ-чиновники отвечали за свои поступки. Поэтому, я считаю, что не было смысла это делать, ведь все знали, что Насиров все равно сидеть не будет", — заявила Савченко.

Нардеп отметила, что считает дело Насирова "не прецедентом, а цирком", поэтому убеждена, что чиновник не понесет никакого наказания.

"Такие люди, как Насиров, которые много знают, или долго не живут, или, если и живут, — то на свободе. Поскольку "убрать" Насирова уже, наверное, не получится, то и жить в неволе ему тоже не позволят. Ведь он сдаст всех тех, кто сейчас его покрывает. Поэтому, если его вдруг даже посадят, то президент Порошенко будет первым, кто выведет его за руку из тюрьмы", — считает Савченко.

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Она убеждена, что "все те аферы, которые проводили Насиров вместе с Онищенко, проводились лично для Порошенко".

"Насиров — это простой кассир, которому сказали сделать именно так, а он — сделал. Аферы он проводил не только с Онищенко, но и с другими олигархами, а также для президента Украины. Ведь когда соревнуются власть и деньги, то всегда выигрывает власть", — подчеркнула нардеп.

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично.

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Детективы НАБУ вручили Насирову подозрение в ночь на пятницу, 3 марта, после чего медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-й корпус, в реанимацию. Позже сам Насиров заявил, что инфаркта у него не было, о чем ранее сообщали его адвокаты.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.