Заявление с душком: соцсети о Савченко и "еврейском иге"

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Скандальный депутат Верховной Рады Надежда Савченко – опять в эпицентре повышенного внимания. На этот раз поводом стало новое заявление нардепа о том, что нынешняя власть в стране имеет "неукраинскую кровь". Об этом парламентарий заявила в прямом эфире одного из местных телеканалов, отвечая на вопрос жительницы из Кривого Рога.

Бывший адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин назвал ее высказывание неуклюжим, но заверил, что антисемитизма в этом нет. А вот в украинском сегменте соцсетей в этом уверенны далеко не все. Кое-кто из соотечественников скандального нардепа даже напомнил, что Савченко далеко не единственная с такой риторикой: "Удивительно, но практически все подозрительные личности, подвизавшиеся в отечественной политике, в конце концов съезжают в антисемитизм". "Вот показательно, что "борьба за мир" и "борьба против еврейского ига" постоянно идут в комплекте. Хорошо чувствуют западный "антиимпериалистический" тренд…", — есть в сетях и такие мнения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook