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    Аналитика и комментарии

    Заявление с душком: соцсети о Савченко и "еврейском иге"

    (обновлено: )133
    Новое заявление нардепа Надежды Савченко о том, что современная украинская власть имеет "неукраинскую кровь", произвело настоящий фурор в СМИ. Что же думают по этому поводу сами соотечественники скандального пардепа и что пишут об этом в соцсетях?
    Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Скандальный депутат Верховной Рады Надежда Савченко – опять в эпицентре повышенного внимания. На этот раз поводом  стало новое заявление нардепа о том, что нынешняя власть в стране имеет "неукраинскую кровь". Об этом парламентарий заявила в прямом эфире одного из местных телеканалов, отвечая на вопрос жительницы из Кривого Рога.

    Бывший адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин назвал ее высказывание неуклюжим, но заверил, что антисемитизма в этом нет. А вот в украинском сегменте соцсетей в этом уверенны далеко не все. Кое-кто из соотечественников скандального нардепа даже напомнил, что Савченко далеко не единственная с такой риторикой: "Удивительно, но практически все подозрительные личности, подвизавшиеся в отечественной политике, в конце концов съезжают в антисемитизм". "Вот показательно, что "борьба за мир" и "борьба против еврейского ига" постоянно идут в комплекте. Хорошо чувствуют западный "антиимпериалистический" тренд…", — есть в сетях и такие мнения.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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