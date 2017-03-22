Украина, Савченко и "еврейское иго"

Игорь Николаенко для РИА Новости Украина

Вопрос об антисемитизме в украинской политике возникает время от времени, хотя, по мнению многих экспертов, сама проблема не является острой, скорее, надумана. Но все же проблема есть. Многим до сих пор памятно выступление Олега Тягнибока во время президентской кампании Виктора Ющенко — тогда Тягнибок говорил о борьбе с немцами, москалями, "жидвой и прочей нечистью"…

Но столь яркие речи звучат редко. Последним поводом к обсуждению темы антисемитизма стал ответ нардепа Надежды Савченко на вопрос жительницы Кривого Рога в эфире телеканала News One.

К состоявшемуся диалогу привлек внимание на своей странице в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Фрагмент короткой, но милой и познавательной беседы на украинском телеканале про еврейское иго, не-украинскую кровь и о том, что надо думать и действовать.

В прямом телеэфире депутат Верховной Рады Надежда Савченко отвечает на вопросы телезрителей. Звонок от русскоязычной Людмилы Григорьевны из Кривого Рога.

— Надя, почему никто не говорит то, о чем говорят в народе. Было татаро-монгольское иго, было польское иго для Украины, сейчас еврейское иго для Украины. Почему вы об этом молчите?

Народная избранница отвечает по-украински:

— Да, спасибо! Хороший вопрос. Если про это говорит народ, то он говорит правду. И да, власть у нас, если так взять, действительно имеет кровь не-украинскую, скажем так. Говорить про это можно – что с этим делать? Надо думать и действовать!

Мне кажется, или я ошибаюсь, что где-то и когда-то, еврейские "игоисты" уже про все это слышали", — написал Долинский.

Савченко сочла необходимым объясниться — и сделала это тоже в соцсети.

"После крайнего эфира на News One ко мне обратилось много евреев, особенно много было из Одессы, и все говорили, что нынешнюю власть в Украине они своей тоже не признают :-) Итак, ищем дальше, чье же оно то "иго" в Украине?… Потому что украинская по крови и по духу власть — это та, что любит Украинскую Землю больше всего и заботится о Украинском Народе, независимо от национальности, вероисповедания или цвета кожи, все в Украине могут жить в экономическом достатке, в мире и согласии!“ — написала нардеп.

В комментариях к посту можно видеть разноречивые оценки. Одни пишут, что Савченко "заигралась", другие поддерживают — и советуют брать пример с "самого националистического государства" Израиля — "там в Правительстве и в Кнессете занимают должности только евреи со знанием государственного языка".

Ранее председатель исполнительного совета Еврейского агентства для Израиля Натан Щаранский на пресс-конференции в Киеве по случаю создания Благотворительного Фонда "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" заявил, что "в Восточной Европе в целом, и в Украине в частности, не замечено никакого сколько-нибудь существенного роста антисемитизма".

"…Есть антисемитские выходки, есть свастики, избиения. Но, во-первых, нет роста, во-вторых, нет государственного антисемитизма, и полностью отсутствует так называемый "новый антисемитизм". Это то, что я могу сказать на основе наших сухих статистических данных", — сказал Щаранский.

В то же время, по его словам, "в последнее время есть резкий рост антисемитизма в странах Западной Европы".

Ранее директор Института имени Голды Меир Альберт Фельдман в эфире радиостанции Голос Столицы антисемитизм в Украине "фантомным".

По его словам, антисемитизм "присутствует на таком бытовом, очень провокативном уровне, при том, что на большинстве территории Украины, по сути, евреев не осталось, то есть это просто абстрактные понятия о том, что когда-то в этих местах жили евреи, но теперь их нет, но, тем не менее, антисемитизм и вражда, определенное недоверие к евреям сохраняется".

Фельдман отметил, что, по его мнению, "в целом к еврейской общине… отношение вполне позитивное", хотя присутствуют "провокативные вещи" — не только по отношению к евреям, но и по отношению к полякам…

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук отметил в комментарии для РИА Новости Украина, что бытовой антисемитизм существовал и будет существовать в Украине.

"Однако он почти всегда ограничивается неким скрытым внутренним недовольством в стиле "почему они, а не я?" или просто словесными эмоциональными высказываниями. Такая лояльность связана с нашей украинской ментальностью, которая, во многом похожа на еврейскую. Да и большим количеством еврейской крови, намешанной в нашем народе. Недаром именно на территории нынешней Украины проходила "черта оседлости" для евреев во времена Российской империи. И тут практически не было еврейских погромов", — отметил аналитик

По его словам, "именно в силу отсутствия в Украине развитого антисемитизма не срабатывали всевозможные политические технологии, направленные на дискредитацию политиков за их еврейские корни. Как это пытались делать против Порошенко, Тимошенко, Яценюка или Гройсмана".

В то же время, отметил Корнейчук, "не исключено, что слова Савченко о власти, имеющей неукраинскую кровь (то есть – согласившуюся с тезисом о "еврейском иге"), — это такой пробный шар для проверки реакции общества".

"Хотя, скорее всего, это не более чем выражение бытового антисемитизма, проскользнувшая сквозь личину начинающего политика. Да и общество, как мы видим, не готово поддерживать антиеврейскую тему. Недаром на ней не спекулируют националисты", — резюмировал аналитик.

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Впрочем, есть и тревожные прогнозы.

"Я думаю, что антисемитизм будет нарастать пропорционально падения качества жизни в Украине. Нужно назначить виноватых. Пока мы видим только первые ростки. Я сталкиваюсь с этой проблемой пока только в соцсетях, но это я…", — сказал РИА Новости Украина украинский бизнесмен Александр Меламуд.

Напомним, в декабре 2016 года группа неизвестных лиц устроила погром в синагоге на могиле Рабби Нахмана в Умани.

Могила Нахмана – одна из самых почитаемых святынь и место паломничества для представителей так называемого брацлавского течения хасидизма. Каждый год на празднование иудейского Нового года в Умань приезжают тысячи хасидов со всего мира.