Савченко о лишении неприкосновенности Парасюка и Пашинского

Народный депутат Владимир Парасюк поступил неправильно, подняв первым руку на правоохранителей, заявила его коллега по парламенту Надежда Савченко.

По ее словам, неправильно поступил нардеп Сергей Пашинский ("Народный фронт"), применив в ходе конфликта табельное оружие.

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"Поэтому я считаю, что для депутатов должно быть хотя бы какое-то дисциплинарное наказание или снятие неприкосновенности с обоих за то, что первыми коснулись другого человека. Если бы ты был на уровне, можно было бы махать кулаками", — заявил Савченко в программе FACE 2 FACE на телеканале Zik.

Ранее Савченко заявила, что готова пропустить в Верховную Раду десантников из АТО.