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    Савченко о лишении неприкосновенности Парасюка и Пашинского

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    "Шоу Парасюк": преступление и наказание (148)

    (обновлено: )66511
    Народный депутат Надежда Савченко убеждена, что для ее коллег по парламенту Сергея Пашинского и Владимира Парасюка должно быть как минимум дисциплинарное наказание.
    Канал на Youtube Телеканал ZIK

    Народный депутат Владимир Парасюк поступил неправильно, подняв первым руку на правоохранителей, заявила его коллега по парламенту Надежда Савченко.

    По ее словам, неправильно поступил нардеп Сергей Пашинский ("Народный фронт"), применив в ходе конфликта табельное оружие.

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    "Поэтому я считаю, что для депутатов должно быть хотя бы какое-то дисциплинарное наказание или снятие неприкосновенности с обоих за то, что первыми коснулись другого человека. Если бы ты был на уровне, можно было бы махать кулаками", — заявил Савченко в программе FACE 2 FACE на телеканале Zik.

    Ранее Савченко заявила, что готова пропустить в Верховную Раду десантников из АТО. 

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